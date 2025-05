Ingredienti per la torta sbrisolata

Per preparare la torta sbrisolata alle fragole e semi di zucca, avrai bisogno dei seguenti ingredienti:

250 g di farina

150 g di semi di zucca

150 g di zucchero

150 g di burro morbido

1 pizzico di sale

1 cucchiaio di latte

500 g di fragole

40 g di zucchero per la composta

2 cucchiaini di pectina

3 cucchiaini di zucchero per la composta

Scorza di lime grattugiata

Preparazione della composta di fragole

Inizia la preparazione della torta sbrisolata preparando la composta di fragole. Taglia le fragole a metà e saltale in padella con 40 g di zucchero per circa 10 minuti. Due minuti prima di spegnere il fuoco, mescola le fragole con un mix di 2 cucchiaini di pectina e 3 cucchiaini di zucchero. Una volta cotte, spegni il fuoco e aggiungi un po’ di scorza di lime grattugiata. Stendi la composta in un vassoio e lasciala raffreddare.

Preparazione della pasta sbrisolata

Per la pasta, frulla la farina con i semi di zucca fino a ottenere una consistenza fine. In una ciotola, unisci la farina di semi di zucca con 110 g di zucchero e il burro morbido a pezzetti. Aggiungi un pizzico di sale e, se necessario, un cucchiaio di latte per amalgamare il tutto. Lavora l’impasto con le mani fino a ottenere una consistenza compatta. Copri l’impasto e lascialo riposare in frigorifero per un’ora.

Assemblaggio e cottura della torta

Prendi uno stampo a cerniera di 20 cm di diametro e fodera il fondo con carta da forno. Usa due terzi dell’impasto per coprire il fondo e i lati dello stampo, formando un bordo alto circa 3 cm. Riempi lo stampo con legumi secchi e inforna a 180°C per 20 minuti. Dopo questo tempo, rimuovi la carta e i legumi e inforna nuovamente per altri 15 minuti. Una volta sfornata, distribuisci la composta di fragole nello stampo e copri con l’impasto rimanente, grattugiandolo con una grattugia a fori grandi. Inforna di nuovo a 180°C per 20-25 minuti fino a doratura.

Servire la torta sbrisolata

Una volta cotta, lascia raffreddare la torta prima di servirla. È deliziosa se accompagnata da una pallina di gelato fiordilatte. Questa torta sbrisolata alle fragole e semi di zucca è perfetta per ogni occasione, dal dessert dopo cena a una merenda golosa. Provala e lasciati conquistare dal suo sapore unico!