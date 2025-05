Ingredienti per fusilli alla carbonara vegetariana

Per preparare i fusilli alla carbonara vegetariana, avrai bisogno dei seguenti ingredienti:

400 g di fusilli

200 g di fagiolini

150 g di spinaci novelli

4 tuorli d’uovo

150 g di crème fraîche

Sale e pepe q.b.

Olio extravergine d’oliva

Preparazione dei fusilli alla carbonara vegetariana

Iniziamo la preparazione dei fusilli alla carbonara vegetariana partendo dai fagiolini. Dopo averli mondati, lessali in acqua salata per circa 6 minuti. Una volta cotti, scolali e raffreddali sotto acqua corrente per mantenere il colore verde brillante. Tagliali a metà nel senso della lunghezza e poi a pezzettini.

In una ciotola, sbatti i tuorli d’uovo con un pizzico di sale, pepe e un cucchiaio di crème fraîche fino a ottenere un composto omogeneo. Questo sarà il nostro condimento cremoso.

Cuoci i fusilli in abbondante acqua bollente salata, seguendo le istruzioni sulla confezione per ottenere una cottura al dente. Nel frattempo, scalda una padella ampia con un filo d’olio extravergine d’oliva e aggiungi i fagiolini e gli spinaci novelli. Fai saltare le verdure per un paio di minuti, giusto il tempo di farle appassire leggermente.

Quando i fusilli sono pronti, scolali e aggiungili direttamente nella padella con le verdure. Mescola bene per amalgamare gli ingredienti e poi unisci il composto di tuorli sbattuti. Fai saltare il tutto a fuoco vivace per non più di un minuto, in modo che i tuorli non si rapprendano troppo, ma creino una crema avvolgente.

Servire i fusilli alla carbonara vegetariana

Una volta che i fusilli alla carbonara vegetariana sono pronti, impiatta e completa con una spolverata di pepe nero pestato grossolanamente. Questo piatto è ideale da servire caldo e rappresenta un’ottima alternativa per chi desidera gustare un piatto ricco di sapore senza l’uso di carne.

Questa ricetta non solo è semplice e veloce da preparare, ma è anche un modo perfetto per introdurre più verdure nella tua dieta. I fusilli alla carbonara vegetariana possono essere un’ottima scelta per un pranzo in famiglia o una cena con amici, dimostrando che è possibile mangiare in modo sano senza rinunciare al gusto.