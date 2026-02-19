Girelle di manzo alla pizzaiola: ricetta facile per un secondo gustoso

Una ricetta pratica e saporita per servire le girelle di manzo alla pizzaiola come secondo piatto o antipasto, facile da preparare e perfetta per ogni occasione

Le girelle di manzo alla pizzaiola rappresentano una soluzione gustosa per chi cerca un secondo piatto saporito senza complicarsi la vita. Con pochi passaggi si ottengono rotolini di carne farciti, insaporiti da una salsa di pomodoro e aromi classici come origano e aglio, che possono essere serviti caldi, tiepidi o addirittura come finger food per un aperitivo.

Questa preparazione è ideale per trasformare delle semplici fettine di manzo in un piatto scenografico: l’uso del ripieno può variare — dal formaggio alla rucola, dal salame a ingredienti più semplici come parmigiano e olio — rendendo le girelle adatte a cene in famiglia, pranzi con amici o buffet. Di seguito trovi indicazioni pratiche, varianti e consigli per ottenere un risultato morbido e saporito.

Ingredienti principali e funzione di ciascuno

Per preparare le girelle di manzo alla pizzaiola servono fettine sottili di manzo, una passata di pomodoro o pomodori pelati, aglio, origano e olio extravergine d’oliva. Il concetto di base è semplice: la carne funge da involucro, il ripieno dona sapore e struttura, mentre la salsa alla pizzaiola avvolge la preparazione conferendo succosità. Aggiungere parmigiano o formaggi a pasta morbida migliora la consistenza interna, mentre ingredienti come salame o rucola regalano un carattere più deciso.

Qualità degli ingredienti

Scegliere fettine di manzo di buona qualità aiuta a mantenere il piatto tenero dopo la cottura. Per il pomodoro è preferibile una passata densa o pelati ben schiacciati, in modo che la salsa non risulti acquosa. L’olio extravergine d’oliva e il parmigiano completano il profilo gustativo; l’origano e l’aglio sono gli aromi classici della versione alla pizzaiola.

Procedimento passo dopo passo

Per assemblare le girelle, stendi le fettine di manzo su un piano, cospargi il ripieno desiderato e arrotola stringendo bene; fermale con uno stecchino se necessario. Rosola velocemente i rotolini in padella con un filo d’olio per sigillarli e poi trasferiscili in una casseruola dove li coprirai con la salsa alla pizzaiola. Cuoci a fuoco basso fino a che la carne non risulta tenera e la salsa leggermente addensata.

Tempi e accorgimenti

La rosolatura iniziale serve a creare una crosticina che mantiene i succhi all’interno; la successiva cottura lenta nella salsa è fondamentale per rendere la carne morbida. Se le fettine sono molto sottili, i tempi di cottura saranno ridotti. Per verificare la cottura bucherella la parte più spessa con una forchetta: la carne deve risultare tenera ma compatta. Eliminare gli stecchini prima di servire evita spiacevoli sorprese per gli ospiti.

Varianti e idee di servizio

Le girelle di manzo si prestano a numerose varianti: si possono farcire con salame e rucola per una nota piccante e fresca, con formaggi filanti per un effetto cremoso, o con erbette e pangrattato aromatizzato per una versione più rustica. Servite con polenta, purè o semplicemente con pane casereccio, le girelle diventano un piatto completo e appagante.

Per un aperitivo, tagliale a rondelle e disponile su un vassoio: così trasformi il secondo piatto in un finger food scenografico. Se preferisci un’opzione più leggera, riduci l’olio in cottura e scegli un ripieno a base di verdure grigliate e formaggio magro.

Consigli finali e conservazione

Le girelle possono essere preparate in anticipo e riscaldate al momento di servire: conservandole in frigorifero in un contenitore ermetico si mantengono per 2-3 giorni. Per il congelamento, è consigliabile congelare i rotolini già cotti nella salsa in porzioni singole; si scongelano lentamente in frigorifero prima di essere riscaldati. Riscaldare a fuoco basso preserva la consistenza e i sapori.

In breve, le girelle di manzo alla pizzaiola sono una proposta versatile che unisce semplicità e gusto: adattabili agli ingredienti disponibili e facilmente modulabili in base all’occasione, rappresentano una valida alternativa ai secondi tradizionali, capace di conquistare grandi e piccini.