Girogustando 2026: il 2 settembre a Marina di Grosseto con gli chef Guerrini e Rossi

La Maremma si prepara a celebrare il ritorno di Girogustando l’evento enogastronomico che unisce i migliori chef del territorio. La prima tappa di questa edizione 2026 è fissata per il 2 settembre al Moby Dick di Marina di Grosseto, dove gli chef Simone Guerrini e Massimo Rossi si alterneranno ai fornelli per offrire una serata indimenticabile.

Girogustando, ideato da Confesercenti e realizzato dalla Camera di commercio della Maremma e del Tirreno attraverso Vetrina Toscana è un progetto che promuove il turismo enogastronomico in collaborazione con la Regione Toscana e Unioncamere Toscana. Questa edizione, in particolare, celebra i 25 anni del format, con un programma ricco di appuntamenti in tutta la regione.

Una serata di sapori maremmani

La serata del 2 settembre vedrà gli chef Guerrini e Rossi collaborare per creare un menù che valorizza le eccellenze del territorio. A differenza degli anni precedenti, questa edizione punta sulla carne, offrendo un’alternativa ai soliti piatti di pesce. Tra le specialità in programma, il tortello maremmano un piatto che ha ottenuto il riconoscimento Igp grazie al lavoro di Confesercenti.

Il menù prevede una serie di antipasti, primi e secondi che spaziano dai millefoglie di mele, pecorino e miele al crostino di grani antichi e Chianina passando per l’Acquacotta e il filetto di maiale al tartufo. A completare la serata, una selezione di vini doc della Maremma Toscana serviti da sommelier specializzati. Tra le aziende vitivinicole presenti, Cantina I Vini di Maremma e Cantina di Pitigliano.

Un evento che unisce tradizione e innovazione

Girogustando non è solo un’occasione per gustare piatti prelibati, ma anche un modo per valorizzare il territorio e le sue tradizioni. La collaborazione tra chef di diverse provenienze, come ParmaGenova il lago d’IseoTreviso e persino la capitale del Bahrein testimonia l’apertura e la curiosità che caratterizzano questo evento.

Simone Guerrini, titolare del Moby Dick, esprime grande entusiasmo per questa edizione: “Ormai è tradizione: di sei anni che abbiamo partecipato, ben cinque abbiamo aperto noi la stagione autunnale di Girogustando. Quest’anno abbiamo deciso di cambiare rispetto agli anni scorsi, e abbiamo scelto di fare carne invece di pesce, anche per offrire qualcosa di diverso ai nostri clienti abituali.”

Il menù completo e le prenotazioni

Per chi desidera partecipare a questa serata speciale, il menù completo è disponibile sul sito . Le prenotazioni possono essere effettuate chiamando il numero 0564 34263 o inviando un messaggio al 338-5842158. Non perdete l’opportunità di vivere un’esperienza gastronomica unica, immersa nei sapori autentici della Maremma.

Girogustando 2026 promette di essere un’edizione memorabile, capace di unire tradizione e innovazione, sapori locali e influenze internazionali. Un viaggio culinario che inizia il 2 settembre a Marina di Grosseto e prosegue con altre tappe in tutta la Toscana.