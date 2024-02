L’omelette è un piatto simbolo della cucina francese, una delle pietanze a base di uova più conosciute al mondo.. In questo articolo, illustriamo dove poter mangiare l'omelette più buona di Parigi.

L’omelette è un piatto simbolo della cucina francese, una delle pietanze a base di uova più conosciute al mondo. Si tratta di un piatto preparato con uova battute e cotte rapidamente con burro o olio in una padella. Se vi trovate in vacanza nella romantica capitale della Francia, vi consigliamo alcuni dei luoghi in cui poter mangiare l’omelette più buona di Parigi.

Dove mangiare l’omelette più buona di Parigi: i ristoranti da non perdere

Eggs&Co

In Rue Bernard Palissy 11, nell’elegante quartiere di Saint-Germain-des-Prés, troviamo Eggs&Co, il luogo più adatto dove mangiare l’omelette a Parigi. Si tratta di un delizioso ristorantino a conduzione familiare specializzato in ricette a base di uova, cucinate nei modi più disparati, dal più comune al più bizzarro e particolare. Piatti da non perdere assolutamente, oltre alle omelette, sono le uova in camicia e le uova alla Benedict.

La Mère Catherine

Situato nel cuore di Place du Tertre, una pittoresca piazza alberata nel quartiere di Montmartre, troviamo il ristorante La Mère Catherine. Fondato nel 1973, il ristorante è stato al centro di molti eventi che hanno segnato la storia di Parigi. Il menù, oltre a delle ottime omelette tradizionali, offre una grande varietà di piatti della tradizione francese, tra cui zuppa di cipolle gratinata e Foie Gras fatto in casa.

Café de Flore

Al 172 di boulevard Saint-Germain, nel rinomato quartiere di Saint-Germain-des-Prés, troviamo il Café de Flore, uno storico locale parigino risalente al 1880. Si tratta di un antico caffè letterario dove negli anni si sono riuniti moltissimi personaggi della cultura, tra cui Apollinaire e Simone de Beauvoir. Il locale offre una grande varietà di piatti veloci, tra cui deliziose omelette, toast, croissant, insalate, zuppe e un’ottima selezione di tè e infusi.

Cinq-Mars

Ubicato in rue de Verneuil 51, proprio alle spalle del Musée d’Orsay, troviamo il ristorante Cinq-Mars, un tipico e accogliente ristorante parigino. Il bistrot, oltre a un’ottima selezione di vini, offre una grande varietà di piatti tipici francesi. Tutti prodotti semplici e di mercato a prezzi molto competitivi per la zona. Inoltre, grande vantaggio del locale è la posizione: è infatti il luogo ideale per dedicarsi a visite culturali e fermarsi a gustare i piatti più buoni della tradizione francese.

Café Varenne

Situato al 36 di rue Varenne, nel cuore del 7° arrondissement, il Café Varenne è il luogo ideale in cui poter gustare bevande e cibo nel vivace quartiere di Saint-Germain-des-Prés. Il menù propone un’ampia selezione di piatti tradizionali francesi, tutti molto semplici ma soddisfacenti e a prezzi moderati. La posizione e l’arredamento elegante, insieme ai numerosi piatti gustosi, ne fanno una tappa obbligatoria per chi desidera una piacevole esperienza culinaria in un ambiente accogliente e confortevole.