Descrizione

Gli gnocchetti con lamponi, ragù di cinghiale e pecorino toscano sono un invitante e gustoso primo piatto, ottimo da portare in tavola la domenica e nelle grandi occasioni. Esattamente come il cinghiale in umido ai frutti di bosco, anche questo piatto si contraddistingue per il suo sapore intenso e agrodolce, ma anche per la sua spiccata sapidità, data dall’aggiunta del pecorino toscano in scaglie.