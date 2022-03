Descrizione

Le crespelle con funghi e timo sono una ricetta rustica, aromatica e ricca di gusto, ideale da proporre sia come antipasto caldo, sia come sfizioso piatto unico vegetariano. Si preparano in pochi minuti e sono incredibilmente appetitose: merito dell’aggiunta della besciamella, che rende le crepes salate ancora più morbide e cremose.