Hai un appassionato/a di casino in famiglia? Sorprendilo con questa torta che vi proietterà nelle migliori sale da gioco di Montecarlo!

INGREDIENTI

Per la torta:

170 g di zucchero semolato dorato

170 g di margarina

3 uova medie di allevamento all’aperto

170 g di farina auto lievitante

2 cucchiai colmi di cacao in polvere

2 cucchiaini di estratto di vaniglia

1-2 cucchiaini di colorante alimentare rosso

1-2 cucchiaini di colorante alimentare nero

Acqua

Per la glassa:

2 cucchiai di zucchero a velo

acqua

50 g di pasta di zucchero pronta rossa

50 g di pasta di zucchero pronta nera

PREPARAZIONE

PASSO 1

Inizia preriscaldando il forno a 180°C e ungi l’interno di ciascuno degli anelli per alimenti. Adagia su carta da forno o su pirottini aperti su una teglia, assicurandovi che siano il più piatti possibile.

PASSO 2

In una ciotolina, unire 1 cucchiaio di cacao in polvere con 1 cucchiaino di estratto di vaniglia e il colorante alimentare rosso o nero. Se dopo aver mescolato non diventa una pasta densa e colorata, aggiungete l’acqua, poca per volta. Secondo la mia esperienza, necessiterai circa un cucchiaio d’acqua per creare la pasta.

Ripetere l’operazione con il restante cacao, vaniglia e colorante, in modo da avere una pasta rossa e una pasta nera in ciotole separate.

PASSO 3

In una ciotola capiente e con una frusta elettrica, mescolare lo zucchero e la margarina insieme fino ad ottenere un composto chiaro e spumoso.

PASSO 4

In una ciotola o brocca separata, sbatti le uova insieme con una forchetta o una frusta a mano, fino a quando non sono ben amalgamate.

Quindi, mentre sbattete ancora una volta il composto di zucchero e margarina, versate gradualmente l’uovo, un po’ alla volta.

Quando tutto l’uovo è ben amalgamato, incorporare delicatamente la farina a mano, aiutandosi con un cucchiaio di legno o una spatola.

PASSO 5

Ora versate con cura metà del composto in una ciotola separata. Aggiungere una delle paste colorate e piegare ancora, fino a quando non diventa tutto dello stesso colore. Ripeti con il composto rimanente nell’altra ciotola, usando l’altra pasta colorata che hai preparato in precedenza.

PASSO 6

Quindi, versa il composto negli anelli per alimenti, assicurandoti che siano ancora piatti. Riempili per circa tre quarti. Cuocere sul ripiano centrale del forno per 25-30 minuti, o fino a quando un coltello inserito al centro non esce pulito.

Nell’attesa, perché non provare le NetBet slots? Il tempo passerà sicuramente in maniera più veloce!

PASSO 7

A cottura ultimata togliete dal forno e lasciate raffreddare. Se il composto per dolci è fuoriuscito, tagliateli con un coltello affilato mentre sono ancora negli anelli. Una volta raffreddate, passate un coltello sottile intorno all’interno degli anelli e fate scivolare le torte su un piatto.

PASSO 8

Per fare la glassa che cola, unire due cucchiai di zucchero a velo con un paio di gocce d’acqua e mescolare. Aggiungere l’acqua solo una goccia alla volta, poiché si trasformerà improvvisamente in glassa mentre si mescola.

PASSO 9

Una volta completamente amalgamato, cospargete con un cucchiaino di glassa ogni torta, facendola colare lungo i lati. Puoi incoraggiare le gocce ad andare dove vuoi facendo iniziare la loro direzione sulla parte superiore della torta, sollevando delicatamente il cucchiaino verso il bordo.

PASSO 10

Quindi, arrotola le tue glasse colorate su una superficie piana e ritaglia con cura le forme dell’abito con un coltello affilato. Ne ho ritagliato uno in rosso, poi l’ho incollato sul nero e ritagliato di nuovo attorno ad esso, per creare una forma bicolore e viceversa. Se trovi che le forme della glassa non si attaccano l’una all’altra, tamponale con un po’ d’acqua sul dito per fonderle.

Se non sei così sicuro del taglio complicato per questi, puoi sempre stampare le forme dell’abito da Internet e usarle come modelli.

Ora premere ciascuna delle forme sulla torta interessata e cospargere con un po’ di glitter commestibile, se lo si desidera.