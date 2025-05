Ingredienti per il petto di pollo bardato

Per preparare il petto di pollo bardato avrai bisogno di pochi ingredienti semplici ma di qualità. Ecco cosa ti serve:

4 petti di pollo

Fettine di lardo

1 spicchio di aglio

1 foglia di alloro

1 foglia di salvia

Olio extravergine d’oliva

Sale e pepe q.b.

1 bicchiere di vino bianco

Una noce di burro

Amido di mais

Bietole fresche

Preparazione del petto di pollo bardato

Inizia la preparazione tagliando a metà i petti di pollo e rimuovendo l’osso. Separando i filetti, otterrai una carne più tenera e facile da cuocere. Avvolgi ogni mezzo petto con le fettine di lardo, assicurandoti che siano completamente ricoperti. Questo passaggio non solo aggiunge sapore, ma mantiene anche la carne umida durante la cottura.

Scalda una padella con un filo d’olio e aggiungi lo spicchio d’aglio, la foglia di alloro e la salvia. Tieni il fuoco basso per evitare che il lardo si bruci. Rosola i petti di pollo bardati per circa 7-8 minuti, poi copri con un coperchio e continua la cottura per altri 10 minuti. Questo metodo di cottura permette di ottenere un pollo succoso e saporito.

Accompagnamento e salsa

Mentre il pollo cuoce, puoi preparare le bietole. Puliscile e scottale in acqua bollente salata per 3-4 minuti. Una volta pronte, scolale e condiscile con olio e sale. Questo contorno è perfetto per bilanciare il sapore ricco del pollo bardato.

Dopo aver tolto i petti di pollo dalla padella, utilizza il fondo di cottura per preparare una salsa deliziosa. Aggiungi un bicchiere di vino bianco, una noce di burro e una punta di amido di mais per addensare. Riporta a bollore e mescola bene fino a ottenere una consistenza cremosa.

Servire il piatto

Per servire, disponi i petti di pollo bardati su un piatto, accompagnati dalle bietole e irrorati con la salsa preparata. Questo piatto non solo è un trionfo di sapori, ma è anche un’ottima scelta per una cena elegante o un pranzo in famiglia. La combinazione di pollo succoso, lardo saporito e bietole fresche renderà ogni boccone un’esperienza indimenticabile.

Prova questa ricetta e sorprendi i tuoi ospiti con un piatto che parla di tradizione e gusto!