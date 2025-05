Il khufu’s: un ristorante con vista sulle piramidi

Situato nel cuore del Cairo, il khufu’s si è guadagnato il titolo di miglior ristorante emergente del mondo, un riconoscimento che sottolinea l’importanza della cucina egiziana contemporanea. Questo ristorante, che si trova all’interno del complesso delle piramidi di Giza, offre non solo piatti deliziosi, ma anche una vista mozzafiato su uno dei siti archeologici più iconici al mondo. La combinazione di un ambiente straordinario e di una proposta gastronomica innovativa ha catturato l’attenzione della giuria della World’s 50 Best Restaurants, portando il khufu’s a ricevere il prestigioso Resy One To Watch Award 2025.

Un imprenditore italiano dietro il successo

Il khufu’s è il frutto della visione di Giovanni Bolandrini, un imprenditore italiano che ha saputo unire il suo amore per l’Egitto con la sua esperienza nel settore della ristorazione. Bolandrini ha creato un piccolo impero nel paese dei faraoni, gestendo sei strutture di lusso che spaziano dal Nilo al Mar Rosso. La sua capacità di riconoscere il potenziale della cucina egiziana e di valorizzarla attraverso un approccio contemporaneo ha reso il khufu’s un punto di riferimento per chi desidera esplorare la gastronomia locale in un contesto esclusivo.

La cucina egiziana reinventata

Lo chef Mostafa Seif, vincitore di Top Chef Arabia, è il cuore pulsante del khufu’s. La sua missione è quella di riportare in auge la cucina egiziana tradizionale, reinterpretando piatti classici come il Koshary, una pietanza a base di riso, lenticchie e pasta. Seif utilizza ingredienti freschi e tecniche moderne per creare piatti che rispettano la tradizione ma che al contempo offrono un’esperienza culinaria unica. La sua visione è chiara: elevare la cucina egiziana a nuovi livelli, rendendola accessibile e apprezzata a livello internazionale.

Un riconoscimento che fa la differenza

Il premio ricevuto dal khufu’s non è solo un traguardo per il ristorante, ma rappresenta anche un’importante opportunità per l’intera cultura gastronomica egiziana. William Drew, direttore della World’s 50 Best Restaurants, ha sottolineato come il khufu’s sia un tributo alla ricca cultura culinaria dell’Egitto. Ogni piatto, ogni dettaglio del servizio, è pensato per offrire un’esperienza indimenticabile, capace di far scoprire ai visitatori la bellezza e la complessità della cucina egiziana.