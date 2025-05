Scopri come preparare una deliziosa teglia di asparagi e porri gratinati, perfetta per ogni occasione.

Ingredienti per la teglia di asparagi e porri gratinati

Per preparare una teglia di asparagi e porri gratinati per 6 persone, avrai bisogno dei seguenti ingredienti:

600 g di asparagi freschi

500 g di porri

70 g di burro

50 g di farina

40 cl di latte

30 g di parmigiano grattugiato

Pinoli q.b.

Pistilli di zafferano q.b.

Aneto fresco q.b.

Sale e pepe q.b.

Preparazione della besciamella allo zafferano

Iniziamo preparando la besciamella, un elemento fondamentale per la nostra teglia. In una casseruola, sciogli 30 g di burro e aggiungi 50 g di farina, mescolando continuamente per evitare grumi. In un’altra pentola, porta a ebollizione 40 cl di latte con i pistilli di zafferano. Quando il burro e la farina saranno ben amalgamati, versa il latte caldo poco alla volta, continuando a mescolare. Cuoci la besciamella a fuoco basso per circa 15 minuti, fino a ottenere una consistenza cremosa. Aggiusta di sale prima di spegnere il fuoco.

Preparazione degli asparagi e dei porri

Ora passiamo alla preparazione degli asparagi e dei porri. Mondate gli asparagi, lavateli e sbollentateli in acqua salata per circa 1 minuto. Raffreddateli in acqua e ghiaccio per mantenere il colore vivace. Per i porri, eliminate la parte verde e tagliate il bianco a rondelle. In una padella, sciogli 20 g di burro e aggiungi i porri, facendoli appassire a fuoco lento per circa 15 minuti, con un pizzico di sale e pepe.

Assemblaggio della teglia

Prendi una teglia e inizia a comporre il piatto. Spalma uno strato di besciamella sul fondo, poi disponi uno strato di asparagi, alternando le punte e i fondi. Aggiungi uno strato di porri, una manciata di pinoli tostati e un’altra porzione di besciamella. Ripeti il procedimento per altri due strati, terminando con una spolverata di parmigiano grattugiato. Copri la teglia con un foglio di alluminio e inforna a 180 °C per 10 minuti. Successivamente, rimuovi l’alluminio e fai gratinare sotto il grill fino a ottenere una crosticina dorata.

Servire la teglia di asparagi e porri gratinati

Una volta cotta, lascia riposare la teglia per qualche minuto. Prima di servire, guarnisci con foglioline di aneto fresco, pistilli di zafferano e qualche pinolo tostato. Questo piatto è ideale come antipasto, piatto unico o contorno per secondi di carne. La teglia di asparagi e porri gratinati è un’esplosione di sapori e colori, perfetta per ogni occasione.