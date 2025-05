Il Prosecco: una bevanda amata dalle donne americane

Negli ultimi anni, il Prosecco ha conquistato un posto di rilievo nel cuore dei consumatori americani, in particolare tra le donne. Secondo i dati forniti dall’Osservatorio UIV (Unione Italiana Vini), ben il 60% delle bottiglie di Prosecco è acquistato da donne, che si dimostrano anche più informate riguardo l’offerta enologica italiana. Con un tasso di consapevolezza del 76%, le donne superano i maschi, fermi al 69%. Questo trend evidenzia non solo una passione crescente per le bollicine italiane, ma anche un cambiamento nei gusti e nelle preferenze dei consumatori.

Un mercato in espansione

Il 2024 ha segnato un anno estremamente positivo per il Prosecco, con un incremento delle vendite che ha raggiunto un valore di 491 milioni di euro. Questo successo è stato in parte influenzato dalla guerra commerciale avviata dall’ex presidente Trump, che ha spinto i consumatori a fare scorte prima dell’entrata in vigore dei dazi. Tuttavia, il Prosecco non è solo una moda passeggera; è diventato un simbolo di eleganza e stile di vita italiano, apprezzato da diverse fasce di età, con un picco di gradimento tra le donne over 55.

Le sfide del mercato multietnico

Nonostante il suo successo, il Prosecco deve affrontare delle sfide significative. Attualmente, il mercato è dominato dai consumatori bianchi, che rappresentano quasi l’80% delle vendite. Per espandere la propria base di clienti, è fondamentale attrarre anche le comunità ispaniche, afroamericane e asiatiche, che stanno diventando sempre più rilevanti dal punto di vista demografico. Attivare strategie comunicative efficaci e promuovere la versatilità del Prosecco sono passi cruciali per raggiungere questi gruppi e aumentare la popolarità della bevanda.

Il profilo del consumatore di Prosecco

Il profilo del consumatore di Prosecco negli Stati Uniti è interessante: il 65% degli acquirenti ha un reddito annuo superiore agli 80.000 dollari, mentre il 27% supera i 150.000 dollari. Questo suggerisce che il Prosecco è percepito come un prodotto di alta qualità, accessibile a una clientela benestante. Inoltre, il comportamento d’acquisto varia a seconda del contesto: nel settore della ristorazione, il 70% dei consumatori è disposto a spendere oltre 20 dollari al litro, mentre nei negozi il 61% opta per prodotti sotto questa soglia. Queste informazioni sono fondamentali per le aziende che desiderano posizionarsi strategicamente nel mercato.