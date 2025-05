Un evento imperdibile per gli amanti della pasticceria

Il , Firenze ospiterà un evento straordinario dedicato agli appassionati di pasticceria: il Seminario Pubblico di APEI, l’Associazione degli Ambasciatori Pasticceri dell’Eccellenza Italiana. Presieduto dal Maestro Iginio Massari, questo seminario si svolgerà nel suggestivo Chiostro Maggiore di Santa Maria Novella, dalle 15.00 alle 19.00. Un’occasione unica per immergersi nel mondo della dolcezza e della creatività culinaria.

Un viaggio tra arte e sapori

Quest’edizione del seminario sarà un omaggio al “Rinascimento del Gusto”, un tema che promette di unire arte e gastronomia in un percorso sensoriale senza precedenti. I visitatori avranno l’opportunità di esplorare dodici postazioni, ognuna dedicata a Maestri dell’Alta Pasticceria e della Gelateria italiana, che presenteranno le loro creazioni ispirate a illustri personaggi e opere del Rinascimento, da Leonardo da Vinci a Brunelleschi.

Un’esperienza interattiva e culturale

Per rendere l’esperienza ancora più coinvolgente, il pubblico riceverà all’ingresso una dotazione di “Fiorini”, monete simboliche da utilizzare per assaporare le varie preparazioni dolciarie. Ma non è tutto: l’evento sarà arricchito da momenti culturali e folkloristici, tra cui la partecipazione degli Sbandieratori, del Conservatorio Cherubini e dimostrazioni dell’Antico Calcio Fiorentino. Inoltre, sarà presente un’area espositiva firmata Artex, che metterà in luce l’artigianato locale.

Un gesto di solidarietà e un futuro luminoso

APEI non si limita a celebrare il gusto, ma guarda anche al futuro della pasticceria. Le scuole alberghiere parteciperanno con studenti e giovani cuochi, creando un prezioso scambio tra generazioni. In un gesto di solidarietà, saranno donate 3.000 confezioni di Panfrutto a realtà benefiche fiorentine, mentre ogni visitatore riceverà un Panfrutto in omaggio, simbolo di dolcezza e condivisione.

Un’esposizione artistica di cioccolato

Il Refettorio del Chiostro ospiterà anche una mostra con 11 uova di cioccolato artistiche realizzate dal Maestro Nicola Giotti, tutte a tema Rinascimento e con il patrocinio del Comune di Giovinazzo. Iginio Massari descrive la pasticceria come “un linguaggio universale fatto di bellezza, tecnica e passione”, un concetto che riassume perfettamente lo spirito di questa manifestazione.

Un’opportunità da non perdere

Per chi vive la cucina come arte e racconto, il Seminario Pubblico APEI rappresenta un’occasione imperdibile: non solo per assaporare dolci d’autore, ma per immergersi in un’atmosfera in cui gusto, cultura e solidarietà si fondono con eleganza. Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, visitate il sito apeiitalia.it e i canali social ufficiali.