Un addio sereno e progetti in arrivo per la chef dei Campi Flegrei.

Un saluto alla tradizione gastronomica

La chef Marianna Vitale ha recentemente annunciato la chiusura del suo ristorante SUD, un luogo che ha rappresentato un punto di riferimento nella gastronomia dei Campi Flegrei per oltre sedici anni. La notizia, comunicata attraverso un post su Instagram, è stata accolta con sorpresa dai molti estimatori della sua cucina, ma la chef ha voluto rassicurare tutti: non si tratta di un addio, ma di un nuovo inizio. Con un messaggio carico di emozione, ha spiegato che la chiusura è una scelta consapevole e felice, mirata a dare vita a nuovi progetti che continueranno a riflettere l’approccio evolutivo che ha caratterizzato il suo lavoro fino ad oggi.

Un percorso culinario ricco di successi

Nata nel 1980 in una famiglia appassionata di cucina, Marianna ha sempre avuto un forte legame con il cibo. Dopo aver conseguito una laurea in letteratura spagnola, ha trovato la sua vera vocazione nelle cucine di Lino Scarallo a Palazzo Petrucci. Nel 2009, insieme al compagno e sommelier Pino Esposito, ha aperto SUD, dove ha potuto esprimere la sua visione culinaria, caratterizzata da piatti innovativi e unici. Tra le sue creazioni più celebri ci sono la cheesecake di baccalà e finocchietto e la Minestra di mare con verdure e frutta di stagione, che hanno conquistato il palato di molti.

Il futuro della cucina di Marianna Vitale

La chiusura di SUD non segna la fine della carriera di Marianna Vitale, ma piuttosto l’inizio di una nuova avventura. La chef ha già in mente diversi progetti, tra cui l’apertura di un nuovo ristorante che continuerà a celebrare la tradizione gastronomica campana con un tocco innovativo. Inoltre, ha già avviato altre iniziative, come il bar Mar Limone e la gastronomia Angelina Tavola Calda Moderna, dimostrando un’incredibile versatilità e creatività. La sua recente collaborazione per la produzione di una birra acida alle alghe, Marialga, è un ulteriore esempio della sua voglia di esplorare nuove frontiere nel mondo della gastronomia.

In attesa di scoprire i suoi prossimi passi, i fan della chef possono continuare a gustare i suoi piatti fino all’ultimo servizio di SUD, previsto per sabato. Marianna Vitale, con il suo talento e la sua passione, è destinata a lasciare un segno indelebile nella cucina campana e oltre.