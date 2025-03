Un nuovo standard per la professione del pizzaiolo

L’Academy Iannucci – Pizzaioli in Luce è un’iniziativa innovativa che si propone di elevare la figura del pizzaiolo a una professione riconosciuta e certificata. In un settore sempre più competitivo come quello della pizza, la formazione professionale diventa fondamentale per garantire standard elevati di qualità e competenza. L’Academy si distingue per la sua missione chiara: fornire un percorso formativo che integri teoria e pratica, preparando i pizzaioli del futuro a rispondere alle sfide del mercato.

Collaborazioni strategiche per una formazione di qualità

Per realizzare questo ambizioso progetto, l’Academy Iannucci ha avviato collaborazioni con istituzioni, professionisti e aziende leader nel settore alimentare. Un esempio significativo è il convegno di Pompei, che ha segnato l’inizio di un dialogo tra le città di Pompei e Ferrara. Questo gemellaggio ha portato all’apertura di quattro nuove sedi dell’Academy in Calabria, Sicilia, Toscana e presso il Lab Pivetti a Cento (Ferrara). Tali iniziative sono fondamentali per creare un nuovo modello formativo, in grado di rispondere alle esigenze dei professionisti della pizza.

Un programma formativo completo e innovativo

Il programma dell’Academy Iannucci è ricco e variegato, con corsi che spaziano dalla panificazione agli aspetti gestionali e di marketing. La collaborazione con Molini Pivetti, principale sostenitore dell’iniziativa, ha permesso di sviluppare un piano educativo strutturato, che include masterclass esclusive e eventi con esperti del settore. L’obiettivo è rendere questi corsi fruibili e permanenti negli istituti alberghieri di tutto il territorio nazionale, garantendo così una preparazione a tutto tondo per i professionisti del settore.

Inoltre, Molino Pivetti offre supporto diretto alle attività, grazie alla sua rete di tecnici esperti, che forniscono assistenza per migliorare le tecniche di impasto, gestione della lievitazione e ottimizzazione della qualità del prodotto. Questo approccio pratico e diretto è essenziale per garantire che i pizzaioli non solo apprendano le tecniche, ma possano anche applicarle in contesti reali.