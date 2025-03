Introduzione alle colombe di Pasqua

Con l’avvicinarsi della Pasqua, le colombe pasquali iniziano a riempire gli scaffali dei supermercati, pronte a deliziare i palati di grandi e piccini. Nel 2025, la scelta è vasta e variegata, con proposte che spaziano dalle ricette tradizionali a quelle più innovative. Ma quali sono le colombe più interessanti da provare quest’anno? Scopriamo insieme le novità più golose e le classiche intramontabili.

Le colombe tradizionali: un grande classico

Non si può parlare di Pasqua senza menzionare la classica colomba milanese. Questo dolce, simbolo della festività, è caratterizzato da un impasto soffice e profumato, arricchito da scorze d’arancia candite e una glassa croccante di mandorle. Quest’anno, marchi storici come Motta e Vergani propongono varianti che mantengono intatta la tradizione, ma con un tocco di originalità. La colomba di Motta, ad esempio, si distingue per l’uso di ingredienti di alta qualità, come la vaniglia Bourbon del Madagascar, e offre gusti particolari come ananas e cedro o pesca e limone.

Novità e sperimentazioni: le colombe gourmet

Se siete amanti delle novità, il 2025 porta con sé una serie di colombe gourmet che promettono di sorprendere. Il brand Cioccolato Gourmet, ad esempio, presenta la Colomba agli Agrumi, un dolce artigianale arricchito con cubetti di arancia, limone e pasta di mandarini canditi. Anche Alce Nero si distingue con la sua colomba biologica, prodotta senza conservanti e con ingredienti naturali, perfetta per chi cerca un prodotto sano e gustoso. Le colombe farcite, come quelle di Tesori dell’Arca, offrono un’ampia scelta di ripieni, dal pistacchio all’amarena, per chi desidera un’esperienza di gusto unica.

Colombe per tutti i gusti e le esigenze

La varietà di colombe disponibili nel 2025 è davvero sorprendente. Oltre alle classiche e alle gourmet, ci sono opzioni per tutti i palati, comprese quelle senza canditi o con farciture particolari. Iper La grande i, ad esempio, propone colombe al gianduia e al cioccolato, mentre Borsari offre la Fagianella, un dolce lievitato con farciture innovative. Con prezzi che variano da 9,50 € a 30 €, c’è davvero qualcosa per ogni budget e preferenza.