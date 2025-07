Le 10 pizzerie che devi assolutamente provare in Italia nel 2025

Preparati a un viaggio culinario che ti lascerà a bocca aperta! La guida 50 Top Pizza Italia 2025 ha svelato i suoi vincitori, e i nomi sono da capogiro. Se sei un amante della pizza, questo articolo è per te: ti porteremo alla scoperta delle pizzerie che stanno ridefinendo il concetto di gastronomia italiana. Pronto a scoprire chi si è aggiudicato il primo posto? Le novità più emozionanti dalla classifica ti sorprenderanno! 🍕

Il podio delle meraviglie

Al primo posto troviamo i Masanielli di Francesco Martucci, a Caserta, che si confermano come la migliore pizzeria d’Italia. La loro proposta è così innovativa che non puoi perdertela! Ma non è tutto: al secondo posto ex aequo troviamo Diego Vitagliano Pizzeria di Napoli e Confine di Milano, due nomi che stanno facendo parlare di sé in tutto il Paese. Infine, al terzo posto, Seu Pizza Illuminati a Roma, che continua a sorprendere con le sue ricette uniche.

La classifica prosegue con altri nomi di spicco: Simone Padoan de I Tigli di San Bonifacio è quarto, seguito da CambiaMenti di Ciccio Vitiello a Caserta, e 50 Kalò di Ciro Salvo a Napoli al sesto. Ma il settimo posto va a Dry Milano, mentre l’ottava posizione è occupata dalla Cascina dei Sapori di Rezzato. Per completare la top 10, troviamo La Notizia di Enzo Coccia a Napoli e SestoGusto di Torino. Chi di questi nomi hai già provato? Se non lo hai fatto, è il momento di rimediare!

Innovazione e tradizione: il futuro della pizza

Ma cosa rende queste pizzerie così speciali? I curatori della guida, Luciano Pignataro, Barbara Guerra e Albert Sapere, hanno sottolineato come la pizza stia evolvendo in direzioni inaspettate, con una qualità sempre più alta. La tradizionale pizza napoletana resta la preferita del pubblico, ma nuovi stili, come la New York style, stanno guadagnando terreno. La pizza è un’arte in continua trasformazione, e questi pizzaioli sono i veri artisti del settore! Non è affascinante vedere come la tradizione possa fondersi con l’innovazione?

Un’altra novità che ha colpito tutti è l’ingresso di PizzAut al numero 73 della classifica. Fondata da Nico Acampora, questa pizzeria non solo offre un lavoro a ragazzi con spettro autistico, ma dimostra anche che un mondo migliore è possibile. Un esempio di come la pizza possa essere anche un veicolo di cambiamento sociale, non trovi? È incredibile come un semplice piatto possa avere un impatto così profondo!

Premi speciali e riconoscimenti

Ma le sorprese non finiscono qui! Quest’anno sono stati assegnati diversi premi speciali. Tra i riconoscimenti, il titolo di Miglior carta dei vini 2025 è andato a Confine di Milano, mentre il Miglior proposta di pasta è stata assegnata a Diego Vitagliano Pizzeria. La Miglior pizza dell’anno è stata premiata a Francesco Martucci con la sua “Marinara Atomica”, un piatto che ha lasciato tutti senza parole!

Inoltre, Ciccio Vitiello di CambiaMenti è stato incoronato Pizzaiolo dell’anno 2025. Insomma, una competizione che premia non solo la qualità ma anche la creatività e l’impegno. Non dimenticare di dare un’occhiata a tutte le categorie premiate, perché ci sono davvero tante sorprese! Sei curioso di scoprire di più su queste pizzerie premiate?

Se sei un appassionato di pizza, non puoi perderti queste eccellenze culinarie. Condividi questo articolo con i tuoi amici e inizia a programmare la tua prossima avventura gastronomica! 🍕✨