Le migliori terrazze di Milano dove gustare un aperitivo da sogno

Non crederai mai a quanto siano incredibili queste terrazze milanesi! Ecco le 10 location imperdibili per un aperitivo che ti lascerà senza parole.

Milano non è soltanto la capitale della moda e degli affari; è anche un vero e proprio paradiso per gli amanti dell’aperitivo! Con l’arrivo dell’estate, le terrazze si trasformano in luoghi privilegiati dove godersi momenti di relax e convivialità sotto il cielo stellato. Ma pensi che un aperitivo possa essere solo un drink? Preparati a ricrederti: queste 10 terrazze offrono molto di più! Scopriamo insieme dove si trovano i migliori rooftop di Milano, ognuno con il proprio stile unico e una vista mozzafiato!

1. NH Collection Milano CityLife – Un tuffo nel lusso

Immagina di sorseggiare il tuo cocktail preferito mentre sei a bordo piscina al 13° piano di un hotel ricavato da un’ex chiesa. Questo è ciò che offre il NH Collection Milano CityLife, un locale che riesce a combinare eleganza e relax. Qui puoi gustare signature drink ispirati ai sette peccati capitali, accompagnati da mini-burger deliziosi. Ma non è tutto: le serate si animano con dj set che rendono l’atmosfera ancora più coinvolgente! Non crederai mai a quanto possa essere affascinante un aperitivo in questo contesto da sogno.

2. Horto – Un giardino sospeso in centro Milano

Nel cuore della città, a pochi passi dalla Galleria Vittorio Emanuele, il ristorante Horto offre un’esperienza culinaria senza pari. Con due stelle Michelin, il ristorante di Osvaldo Bosetti e Diego Panizza è un vero e proprio manifesto dell’ora etica, servendo solo prodotti locali freschi. Qui, ogni piatto racconta una storia e ogni sorso di vino è un viaggio tra i sapori della nostra terra. Non vorrai perderti questo angolo di paradiso, vero?

3. Casa Baglioni by Claudio Sadler – Un panorama da sogno

Se cerchi un’esperienza culinaria accompagnata da una vista impareggiabile sullo skyline di Milano, Casa Baglioni è il posto giusto. Con piatti iconici dello chef Claudio Sadler, puoi goderti un aperitivo raffinato in un ambiente elegante. Non dimenticare di provare il “Mi.To” con riso alla milanese: un classico che non delude mai! Ti immagini la meraviglia di assaporare un cocktail mentre il sole tramonta dietro i grattacieli?

4. Isola Restaurant – Una fuga mediterranea

Situato all’ultimo piano del Gran Melià in Palazzo Cordusio, il rooftop di Isola Restaurant ti farà sentire come se fossi in un’isola del Mediterraneo. Con piatti che esaltano le tradizioni culinarie del Sud Italia, puoi gustare un aperitivo mentre ammiri il Duomo e il centro di Milano dall’alto. Questo è il posto perfetto per chi cerca un’esperienza gastronomica che unisce bellezza e sapore! Non ti sembra di essere in vacanza, anche se sei a Milano?

5. SALI – Un tocco di Giappone a Milano

Il nuovo Cocktail Bar & Ristorante SALI, situato al settimo piano dell’hotel Radisson Collection, è un invito a godersi una serata indimenticabile. Con un’atmosfera ispirata agli Izakaya giapponesi, puoi esplorare un menu che spazia dall’aperitivo all’after dinner in una location mozzafiato. Non vorrai perderti questa esperienza che alza l’asticella dell’hospitality milanese! Ti sei mai chiesto come sarebbe un aperitivo giapponese nel cuore di Milano?

6. Terrazza dell’iH Hotels Ambasciatori – Glamour e relax

Tra i lounge bar più chic di Milano, la Terrazza dell’iH Hotels Ambasciatori offre un mix di design nordico e una vista spettacolare. Con cocktail d’autore e tapas deliziose, questo è il luogo ideale per trascorrere una serata in compagnia, circondati da un’atmosfera elegante e raffinata. Non dimenticare di immortalare il momento con una foto da condividere! Chi non vorrebbe un ricordo di una serata così speciale?

7. Casa Brera – Un’esperienza a 360 gradi

Il ristorante di Casa Brera, progettato dall’architetto Patricia Urquiola, è una vera oasi di lusso. Qui puoi gustare piatti che uniscono estro e tradizione, il tutto con una vista mozzafiato sullo skyline milanese. In estate, la terrazza con piscina si trasforma in un lounge bar perfetto per sorseggiare un bicchiere di champagne e rilassarsi in un’atmosfera da sogno. Non è un sogno, è solo Milano!

8. Magna Pars – Un viaggio olfattivo

Infine, non puoi perderti il LabSolue Bar and Roof Terrace di Magna Pars, il primo Hotel à Parfum al mondo. Questo rooftop offre un’esperienza sensoriale unica, dove l’aperitivo diventa un viaggio olfattivo. Con cocktail reinterpretati grazie all’arte dei profumieri, ogni sorso è un’esperienza da vivere e condividere. Non è solo un aperitivo, è un’avventura! Chi avrebbe mai pensato che un drink potesse stimolare così tanti sensi?

Milano offre una varietà di terrazze sorprendenti pronte ad accoglierti per un aperitivo indimenticabile. Quale sarà la tua prossima meta? Preparati a vivere un’esperienza unica, dove ogni location racconta la sua storia e ogni cocktail è un capolavoro da assaporare. Non dimenticare di condividere le tue esperienze con gli amici, perché questi luoghi sono troppo speciali per tenerli solo per te!