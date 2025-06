Ricetta irresistibile: pesche grigliate con gelato al fieno

Non crederai mai a quanto sia semplice preparare questo dessert estivo che unisce caldo e freddo in un'esplosione di sapori. Scopri la ricetta!

Se stai cercando un dessert che possa sorprendere e deliziare i tuoi ospiti, chi non rimarrebbe affascinato dalle pesche alla griglia con gelato affumicato al fieno? Questo dolce non è solo un trionfo di sapori estivi, ma rappresenta un’esperienza sensoriale unica. Immagina la combinazione di pesche succose grigliate e un gelato dal sapore affumicato che ti porterà in un viaggio culinario indimenticabile! Non crederai mai a quanto possa essere delizioso!

Chi è Erika Gotta: l’artista della cucina piemontese

Parliamo di Erika Gotta, una chef che ha saputo reinventare la gastronomia piemontese con la sua creatività. Originaria di Cherasco, ha iniziato il suo percorso culinario in una delle regioni più ricche di tradizioni gastronomiche d’Italia. Dopo aver conseguito il diploma all’istituto alberghiero di Bra, ha affinato le sue abilità in alcuni dei migliori ristoranti della zona, lavorando sotto la guida di nomi illustri come Livio Pedroncelli e Giancarlo Morelli. Ma la sua carriera ha preso una piega davvero innovativa nel 2020, quando ha fondato Delivery Valley, la prima dark kitchen d’Italia, insieme alla sorella Alida. Questo progetto ha segnato una svolta importante, spingendola a esplorare nuove frontiere nel mondo della ristorazione.

Il suo talento non è passato inosservato: nel 2022 è stata premiata come miglior chef under 35 ai Food Community Awards. Questo riconoscimento è un chiaro omaggio alla sua dedizione nel valorizzare il patrimonio enogastronomico piemontese, un vero e proprio tributo alla sua terra d’origine. Con una passione travolgente e un impegno costante, Erika si è affermata come una figura di spicco nella cucina italiana contemporanea. E il suo piatto di pesche alla griglia con gelato affumicato al fieno è solo un assaggio delle meraviglie che può creare!

Preparare le pesche alla griglia con gelato affumicato: la ricetta

Curioso di sapere come replicare questa delizia a casa? Preparati a brillare in cucina! Per realizzare le pesche alla griglia con gelato affumicato al fieno, ecco cosa ti serve:

Pesche mature e succose Gelato al fieno (preparato in anticipo) Un’affumicatore Una griglia Mandorle tostate per guarnire

La preparazione è semplice, ma richiede un po’ di pazienza. Iniziamo dal gelato: riscalda il latte con la panna, lo zucchero e il latte condensato fino a 70 °C. Aggiungi il latte in polvere e mescola per 3-4 minuti. Una volta tolto dal fuoco, frulla il composto e aggiungi il fieno. Lascia in infusione per 5 ore, poi filtra e affuma per 3 ore. Infine, versa il composto nella gelatiera e lascialo lavorare! Facile, vero?

Per le pesche, tagliale a spicchi mantenendo la buccia e grigliale bene dopo averle passate nell’olio. Non dimenticare di affumicarle brevemente per un sapore ancora più avvolgente. Servi le pesche calde con una generosa porzione di gelato al fieno e completa con mandorle tostate. Il risultato? Un dessert che combina il caldo e il freddo in un’esplosione di sapori estivi! E chi non vorrebbe gustarlo?

Un dessert da condividere: perché non provare anche tu?

Allora, cosa stai aspettando? Prova a replicare questa ricetta a casa e preparati a stupire amici e familiari! Le pesche alla griglia con gelato affumicato al fieno non sono solo un dolce, ma un’esperienza culinaria che racconta storie di tradizione e innovazione. E non dimenticare di condividere le tue creazioni sui social: chi non vorrebbe gustare un dessert così straordinario? 🔥💯✨