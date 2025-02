Un evento di successo per il settore food

Il Sigep World di Rimini ha dimostrato di essere un punto di riferimento per il settore della pasticceria e gelateria, registrando un incremento significativo di visitatori. Con un aumento del 14% di visitatori globali e un 46% di visitatori stranieri, l’evento ha messo in luce l’interesse crescente per le innovazioni nel foodservice. La fiera, che ha ampliato la sua offerta includendo settori come il caffè, la bakery e la pizza, ha attirato un pubblico variegato, confermando la sua rilevanza nel panorama gastronomico internazionale.

Le sfide del mercato delle materie prime

Nonostante l’ottimismo generale, gli operatori del settore hanno manifestato preoccupazioni riguardo alla fluttuazione dei prezzi delle materie prime, in particolare per cioccolato e caffè. La necessità di controllare i costi di produzione è diventata una priorità, con un impatto diretto sui listini al pubblico. Le famiglie, già alle prese con una ridotta capacità di spesa, potrebbero risentire di ulteriori aumenti, creando una situazione di tensione nel mercato. La risposta a queste sfide si traduce in un crescente interesse per l’automazione, con l’adozione di tecnologie avanzate per semplificare i processi produttivi e affrontare la difficoltà di reperire personale qualificato.

Innovazioni e sostenibilità nel settore

Il Sigep 2025 ha visto anche un forte focus sulla sostenibilità, con l’introduzione di nuove tecnologie e pratiche ecologiche. Le macchine per gelato che utilizzano CO2 come refrigerante rappresentano un passo importante verso un futuro più sostenibile. Inoltre, l’area dedicata alla Sustainability District ha messo in evidenza l’importanza delle micro roastery e dei produttori di cioccolato bean to bar, sottolineando un crescente interesse per la filiera corta e la qualità degli ingredienti. Questo trend si riflette anche nelle scelte dei consumatori, sempre più attenti all’origine e alla sostenibilità dei prodotti che acquistano.

Competizioni e riconoscimenti nel settore

Il Sigep non è solo un luogo di esposizione, ma anche un’importante piattaforma per le competizioni. I campionati di pasticceria, caffetteria e panificazione hanno visto la partecipazione di talenti emergenti, con vincitori che si sono distinti per le loro abilità e creatività. Eventi come il Campionato Italiano di Pasticceria e il Campionato Italiano Baristi hanno messo in luce l’eccellenza del settore, contribuendo a promuovere la cultura gastronomica italiana nel mondo. Queste competizioni non solo celebrano il talento, ma fungono anche da vetrina per le nuove tendenze e le tecniche innovative che stanno plasmando il futuro della pasticceria e della gelateria.