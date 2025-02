Scopri come realizzare biscotti con cannella facili e veloci, perfetti per le festività.

Ingredienti per biscotti con cannella

Per preparare dei deliziosi biscotti con cannella, avrai bisogno di pochi ingredienti semplici. Ecco cosa ti serve:

250 g di farina

100 g di burro

100 g di zucchero

1 uovo

1 cucchiaino di cannella in polvere

1 pizzico di sale

1 cucchiaino di lievito per dolci

Facoltativo: scorza di arancia grattugiata o zenzero in polvere

Preparazione dei biscotti

Iniziamo la preparazione dei biscotti con cannella. Prima di tutto, preriscalda il forno a 180°C. In una ciotola capiente, unisci il burro ammorbidito e lo zucchero, mescolando fino a ottenere un composto cremoso. Aggiungi l’uovo e continua a mescolare. In un’altra ciotola, setaccia la farina, la cannella, il lievito e il sale. Unisci gli ingredienti secchi a quelli umidi e mescola fino a ottenere un impasto omogeneo. Se desideri, puoi aggiungere la scorza di arancia o lo zenzero per un tocco in più.

Formare e cuocere i biscotti

Una volta pronto l’impasto, preleva piccole porzioni e forma delle palline. Posizionale su una teglia rivestita di carta da forno, schiacciandole leggermente. Puoi decorare i biscotti con zuccherini colorati o mandorle a lamelle. Cuoci in forno per circa 10-12 minuti, fino a quando i bordi non saranno dorati. Una volta sfornati, lascia raffreddare i biscotti su una griglia. Se vuoi, spolverizzali con zucchero a velo per un tocco finale.

Conservazione e suggerimenti

I biscotti con cannella si conservano perfettamente in una scatola di latta o in un contenitore ermetico per circa una settimana. Se desideri farli durare più a lungo, puoi congelarli. Per un sapore ancora più ricco, prova a sostituire metà della farina con farina di mandorle. Questi biscotti non solo sono perfetti per le feste, ma possono anche essere un regalo gradito, specialmente se presentati in un barattolo decorato. Preparali insieme alla tua famiglia e goditi il profumo avvolgente della cannella che riempie la tua casa durante le festività.