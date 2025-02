Un'iniziativa per sensibilizzare i giovani sull'importanza della dieta mediterranea

La dieta mediterranea e l’obesità infantile

La dieta mediterranea è riconosciuta a livello mondiale come uno dei regimi alimentari più sani, ma sorprendentemente solo il 5% della popolazione italiana la segue correttamente. Questo dato è allarmante, soprattutto considerando che l’Italia è il quarto paese in Europa per obesità infantile. I bambini italiani tendono a seguire uno stile alimentare che si discosta notevolmente dai principi della dieta mediterranea, consumando un’eccessiva quantità di carboidrati e proteine, mentre frutta e verdura rimangono spesso trascurate.

Questa alimentazione squilibrata non solo contribuisce all’aumento di peso, ma aumenta anche il rischio di sviluppare malattie croniche come il diabete e le patologie cardiovascolari. È fondamentale intervenire sin dalla tenera età per educare i bambini a scelte alimentari più sane.

Il ruolo dell’educazione alimentare

Secondo il dottor Giuseppe Stefano Morino, pediatra e specialista in Scienze dell’Alimentazione, i comportamenti alimentari dei bambini si formano attraverso le esperienze legate all’alimentazione della madre durante l’allattamento e si consolidano durante i primi anni di vita. È essenziale che i genitori propongano piatti vari e colorati, affinché i bambini sviluppino un gusto per una dieta equilibrata.

Il progetto “5 Colori”, promosso dalla Fondazione Pancrazio, si propone di sensibilizzare i più giovani sull’importanza di un’alimentazione bilanciata, incoraggiando il consumo di almeno cinque porzioni di frutta e verdura al giorno, di diversi colori. Questo approccio non solo educa i bambini, ma coinvolge anche le famiglie, creando un ambiente favorevole alla salute.

Un’iniziativa che fa la differenza

Dal 2021, il progetto ha raggiunto 7 regioni italiane, coinvolgendo 80 comuni e 100 istituti scolastici, per un totale di 14mila studenti. Quest’anno, il progetto si espande anche all’estero, coinvolgendo scuole in città come Parigi, Londra e New York. La presidente della Fondazione Pancrazio, Maria Teresa Carpino, ha sottolineato l’importanza di un percorso educativo dinamico che coinvolga direttamente i bambini e le loro famiglie.

Personaggi noti come l’atleta paralimpico Giacomo Perini e lo chef Max Mariola hanno partecipato attivamente all’iniziativa, sottolineando l’importanza di educare i più piccoli a una dieta mediterranea. Mariola ha condiviso ricette semplici da preparare insieme ai bambini, enfatizzando l’importanza di utilizzare ingredienti freschi e di stagione.

Affrontare le sfide quotidiane

Il dottor Morino evidenzia che la dieta mediterranea richiede tempo e organizzazione, elementi spesso trascurati nella vita frenetica di oggi. È fondamentale coinvolgere i bambini nella preparazione dei pasti, stimolandoli a esplorare nuovi alimenti e a creare piatti colorati e invitanti. L’obiettivo è quello di proporre piuttosto che imporre, affinché i bambini possano sviluppare un rapporto positivo con il cibo.

Il progetto 5 Colori non si limita solo alle scuole, ma si estende anche a eventi come il Festival dei 5 colori, che si terrà a Roma dal 21 al 25 maggio, offrendo attività pensate per promuovere uno stile di vita sano. Questa iniziativa rappresenta un passo importante verso la creazione di una generazione più consapevole e sana.