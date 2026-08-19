Leone XIV: proteggere i diritti dei bambini migranti è una priorità urgente

In un mondo sempre più interconnesso, la questione dei minori migranti assume un’importanza cruciale. Papa Leone XIV, con il suo messaggio per la 112ª Giornata mondiale del migrante e del rifugiato, ha posto l’accento sulla dignità infinita di ogni bambino, indipendentemente dalla sua origine o condizione.

La Giornata, che si celebrerà il 27 settembre, è dedicata al tema “Anche uno solo di questi bambini”, un richiamo alle parole di Gesù che invita all’accoglienza e alla protezione dei più vulnerabili. Il Pontefice ha sottolineato come milioni di bambini e adolescenti siano costretti ad abbandonare le proprie terre a causa di guerre, povertà, violenze e disastri ambientali un fenomeno in costante aumento.

Le responsabilità globali e le tragedie dei minori migranti

Leone XIV ha evidenziato le responsabilità economiche, politiche e militari che contribuiscono a questo dramma. Molti minori hanno perso i genitori e sono testimoni di violenze indicibili, mentre altri affrontano separazioni traumatiche a causa di rimpatri forzati. Le tragedie lungo le rotte migratorie, la tratta, lo sfruttamento e il reclutamento in conflitti armati sono solo alcune delle atrocità che questi bambini devono affrontare.

Il Papa ha ricordato che “in troppi modi la loro dignità viene calpestata”, sottolineando la necessità di un cambiamento radicale nella gestione di questa emergenza umana. “Non è una questione di cifre o di statistiche”, ha affermato, ribadendo che ogni bambino merita rispetto e protezione.

Un appello alle istituzioni e alla comunità cristiana

Leone XIV ha invitato le istituzioni civili ad adottare strumenti legali di protezione efficaci, promuovendo i ricongiungimenti familiari e scongiurando i traumi della separazione. Nel suo discorso al Parlamento spagnolo, l’8 giugno, il Papa aveva già chiesto una risposta coordinata, solidale ed efficace per l’integrazione dei migranti.

La comunità cristiana è stata chiamata a trasformare l’accoglienza dei minori migranti da concetto astratto a pratica pastorale stabile. “Tutta la Chiesa è chiamata a sentirli suoi figli e a farsi prossima alla storia concreta di ciascuno”, ha scritto il Pontefice, estendendo l’appello anche al dialogo interreligioso. Le comunità di fede sono invitate a cooperare nel tessere reti di protezione, prevenendo il rischio di radicalizzazione da parte di gruppi estremistici.

In un mondo in cui i minori migranti sono spesso ridotti all’invisibilità, Leone XIV ha esortato a non restare indifferenti. “Ogni bambino, anche uno solo, ogni essere umano possiede una dignità infinita. È immagine e somiglianza di Dio, è presenza del Signore”, ha affermato, invitando tutti a non fare calcoli e a mettere al centro la protezione e la dignità di ogni singolo bambino.