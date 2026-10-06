Le doppiette di melanzane rappresentano una delle proposte più amate della cucina siciliana. Con la loro struttura a “cassa” di melanzane fritte, un nido di spaghetti al pomodoro e un cuore filante di mozzarella riescono a trasformare un semplice ortaggio in un piatto scenografico e saporito, ideale per una cena della domenica o per stupire gli ospiti.

La ricetta combina la croccantezza della frittura con la morbidezza della pasta, il tutto completato da una spolverata di parmigiano e un filo d’olio, creando un equilibrio di consistenze e profumi tipico del Mediterraneo.

Pur mantenendo la genuinità della tradizione, la preparazione è accessibile a chiunque abbia una cucina attrezzata. Non occorrono ingredienti esotici, solo melanzane mature, spaghetti di buona qualità, pomodori pelati, mozzarella a pasta filata e gli aromi di base: aglio, basilico, sale e pepe. In circa 45 minuti si ottiene un primo piatto ricco, bilanciato e pronto per essere condiviso.

Il sugo ricco e le melanzane fritte

Preparare il sugo al pomodoro

Per il sugo cominciate versando in una pentola passata di pomodoro un filo d’olio extravergine sale, pepe e qualche foglia di basilico. Lasciate sobbollire a fuoco medio-basso per circa 30 minuti, mescolando di tanto in tanto, finché il liquido si riduce e i sapori si concentrano. Questo passaggio è fondamentale: un sugo ben ridotto avvolge la pasta senza inzupparla e conferisce al piatto la tipica nota mediterranea.

Frittura delle melanzane

Nel frattempo, pulite le melanzane e tagliatele a fette di circa un centimetro di spessore. Asciugatele con carta da cucina per rimuovere l’umidità in eccesso, poi friggetele in abbondante olio caldo finché non diventano dorate su entrambi i lati. Una volta fritte, scolatele su carta assorbente per eliminare l’olio in eccesso; lasciate da parte sei fette che serviranno a formare la base della “doppietta” nel momento dell’assemblaggio.

Assemblare le doppiette e infornare

Cucinare gli spaghetti e creare i nidi

Portate a ebollizione una pentola d’acqua salata e cuocete 250 g di spaghetti al dente. Scolateli e conditeli immediatamente con due terzi del sugo preparato, mescolando delicatamente per far aderire il sugo a ogni filo di pasta. Con un cucchiaio, prelevate una piccola quantità di spaghetti e modellateli a forma di nido, disponendoli sopra le fette di melanzana nella teglia antiaderente.

Stratificazione e cottura in forno

Una volta formati i sei nidi, completate ogni “cassa” aggiungendo una generosa fetta di mozzarella un’altra melanzana fritta, il sugo rimanente e una spolverata di parmigiano grattugiato. Irrorate il tutto con un filo d’olio e infornate in forno ventilato preriscaldato a 200 °C per circa 20 minuti, finché la mozzarella non si scioglie e la superficie assume una leggera doratura. Al termine della cottura, guarnite con foglie di basilico fresco per aggiungere un tocco aromatico.

Le doppiette di melanzane sono ora pronte per essere servite calde, accompagnate da un contorno leggero o da un calice di vino rosso corposo. Se desiderate variare la ricetta, potete sostituire gli spaghetti con penne rigate o arricchire il sugo con un pizzico di peperoncino. L’importante è mantenere l’equilibrio tra la croccantezza della melanzana e la morbidezza del cuore di pasta e formaggio, per garantire un risultato saporito e invitante.

Come scegliere e trattare le melanzane

Optate per melanzane di dimensioni medio-grandi, con la buccia lucida e priva di macchie. Prima della frittura, tagliate le fette e spargete leggermente di sale su entrambi i lati; lasciatele riposare per 15-20 minuti, quindi tamponatele con carta assorbente. Questo semplice trucco elimina parte dell’amaro e riduce l’assorbimento di olio, rendendo le melanzane più leggere e saporite.

Metodi di cottura alternativi

Se preferite limitare l’uso dell’olio, potete cuocere le fette di melanzana in forno a 190 °C per 25-30 minuti, girandole a metà cottura, oppure grigliarle su una piastra ben calda. In entrambi i casi otterrete una superficie croccante e un interno morbido, perfetto per contenere il nido di spaghetti senza compromettere la consistenza.

Versioni per esigenze specifiche

Per chi segue una dieta senza glutine, basta sostituire gli spaghetti con pasta di riso o di mais, mantenendo lo stesso procedimento di cottura. I vegetariani possono sperimentare formaggi alternativi, come la mozzarella di bufala o un blend di formaggi a base vegetale, aggiungendo un pizzico di lievito alimentare al posto del parmigiano per un sapore “formaggioso” senza latticini.

Con questi suggerimenti, le doppiette di melanzane diventano un piatto versatile, capace di adattarsi a gusti e necessità diverse, senza perdere la loro identità di comfort food mediterraneo.