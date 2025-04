Un’idea originale per la Pasqua

Quest’anno, per la Pasqua, Louis Vuitton ha deciso di sorprendere i suoi clienti con un’idea davvero innovativa. La maison di moda francese ha trasformato la sua iconica egg bag, una borsa a forma di uovo, in un vero e proprio uovo di Pasqua commestibile. Questo accessorio di lusso, creato dal direttore artistico Nicolas Ghesquière, è stato reinterpretato dal giovane pastry chef Maxime Frédéric, noto per le sue creazioni dolciarie di alta qualità.

Ingredienti di alta qualità

Il nuovo uovo di Pasqua è composto da un mix di ingredienti pregiati: 37,1% di cioccolato fondente, 39% di cioccolato al latte e 14,6% di nocciole tostate. Questi ingredienti sostituiscono i materiali tradizionali della borsa, creando un dolce che non solo è bello da vedere, ma anche delizioso da mangiare. Con un peso di 970 grammi, questo uovo è un vero e proprio capolavoro di pasticceria, disponibile sul sito di Louis Vuitton al prezzo di 225 euro.

Un’esperienza di lusso unica

La borsa-uovo edibile è stata progettata per replicare nei minimi dettagli l’accessorio di moda, dalle cerniere al famoso monogramma LV. Tuttavia, non aspettatevi di utilizzare questo uovo per riporre i vostri effetti personali: all’interno troverete un ricco ripieno di cioccolato e nocciole, rendendolo un dolce da gustare piuttosto che un accessorio da indossare.

Collaborazione tra moda e gastronomia

La collaborazione tra Louis Vuitton e Maxime Frédéric non si limita a questo uovo di Pasqua. Infatti, il pastry chef è anche il creatore dei caffè Maxime Frédéric at Louis Vuitton, presenti in diverse città del mondo, tra cui Parigi, Singapore e Shanghai. Questi caffè offrono un’esperienza gastronomica unica, con un focus particolare sul cioccolato e le creazioni dolciarie di alta qualità. Frédéric, che ha recentemente ricevuto una stella Michelin per il suo ristorante Cheval Blanc a Parigi, rappresenta perfettamente l’unione tra moda e gastronomia di lusso.