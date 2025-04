Ingredienti freschi e di qualità

Per realizzare un piatto che esalta il sapore delle mazzancolle, è fondamentale scegliere ingredienti freschi e di alta qualità. Le mazzancolle, crostacei dal gusto dolce e delicato, devono essere acquistate presso pescherie affidabili, dove è possibile informarsi sulla loro provenienza. Questo non solo garantisce un prodotto fresco, ma anche sostenibile. La chef Antonia Klugmann, nota per la sua attenzione alla qualità degli ingredienti, suggerisce di prestare particolare attenzione all’acidità e alle erbe aromatiche utilizzate nella marinatura, affinché non sovrastino il sapore naturale delle mazzancolle.

Preparazione della marinatura

Iniziate la preparazione sgusciando le mazzancolle e rimuovendo il filamento scuro. Successivamente, mettetele a marinare nel succo di due limoni per un massimo di cinque minuti. Questo passaggio è cruciale: un’eccessiva esposizione all’acido potrebbe compromettere la consistenza e il sapore del crostaceo. Dopo la marinatura, sgocciolate le mazzancolle e preparate la vinaigrette. Frullate una mela verde tagliata a pezzetti, insieme a spinacini freschi, un pezzetto di peperoncino, sedano, sale, olio extravergine d’oliva e acqua. Passate il composto al setaccio per ottenere una salsa liscia e omogenea.

Composizione del piatto

Per completare il piatto, tagliate un’altra mela a fettine sottili e immergetele in acqua e limone per evitare che anneriscano. Servite le mazzancolle su un piatto, accompagnate dalle fettine di mela e irrorate con la vinaigrette di mela verde. Questo antipasto non solo è visivamente accattivante, ma offre anche un’esperienza gustativa unica, dove il dolce delle mazzancolle si sposa perfettamente con l’acidità della vinaigrette e la freschezza degli spinacini.

Questa ricetta, semplice ma raffinata, è perfetta per un pranzo estivo o per un’occasione speciale. La combinazione di sapori e la presentazione elegante faranno sicuramente colpo sui vostri ospiti.