Ingredienti per le meringhe all’acqua di rose

Per preparare delle deliziose meringhe all’acqua di rose, avrai bisogno di pochi ingredienti, facilmente reperibili. Ecco cosa ti serve:

4 albumi d’uovo

250 g di zucchero semolato

1 cucchiaino di acqua di rose

Colorante alimentare rosso (a piacere)

Questi dolcetti non solo sono semplici da realizzare, ma il loro profumo e il loro colore li rendono perfetti per occasioni speciali come la festa della mamma o un compleanno.

Preparazione delle meringhe

Inizia montando gli albumi in una ciotola capiente. Utilizza delle fruste elettriche per ottenere una consistenza ferma e spumosa. Aggiungi lo zucchero poco alla volta, continuando a montare. Quando il composto risulta lucido e ben montato, incorpora delicatamente l’acqua di rose e il colorante alimentare, mescolando con una spatola per non smontare gli albumi.

Una volta ottenuto un composto omogeneo, trasferiscilo in una tasca da pasticcere con una bocchetta dentellata. Su una teglia rivestita di carta da forno, forma delle piccole meringhe di circa 4-5 cm di diametro. Se preferisci un effetto più rustico, puoi utilizzare un cucchiaino per formare le meringhe.

Cottura e conservazione

Cuoci le meringhe in forno statico preriscaldato a 100 °C per circa un’ora e mezza. È importante lasciare lo sportello del forno leggermente aperto durante la cottura, in modo che l’umidità possa fuoriuscire e le meringhe risultino croccanti. Una volta cotte, lasciale raffreddare completamente sulla teglia.

Le meringhe all’acqua di rose possono essere conservate in un contenitore ermetico in un luogo fresco e asciutto per un massimo di dieci giorni. Questo le rende un’ottima scelta per preparare dolcetti in anticipo per feste o eventi.

Varianti e suggerimenti

Se desideri sperimentare, puoi aggiungere altri aromi come la vaniglia o il limone per dare un tocco diverso alle tue meringhe. Inoltre, puoi decorarle con cioccolato fuso o granella di nocciole per un effetto ancora più goloso. Le meringhe all’acqua di rose sono versatili e possono essere servite come dessert o come accompagnamento a tè e caffè.