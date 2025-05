Il lato oscuro della cucina

Negli ultimi anni, il mondo della ristorazione ha visto un crescente interesse verso le problematiche legate agli abusi e ai sacrifici che molti chef hanno dovuto affrontare. Giorgio Locatelli, uno dei volti più noti della cucina italiana, ha recentemente condiviso le sue esperienze in un’intervista al podcast “One More Time”. Durante la conversazione, Locatelli ha messo in luce non solo le difficoltà incontrate durante la sua carriera, ma anche come queste esperienze abbiano plasmato la sua visione della ristorazione.

Un percorso di sacrifici e successi

Locatelli ha iniziato il suo viaggio culinario in Francia, dove ha lavorato in ristoranti prestigiosi come Laurent e La Tour d’Argent. Ricorda con nostalgia e un pizzico di amarezza i momenti difficili: “Non ti davano neanche tanto da mangiare; poi non è che c’era tanto tempo, toccava mangiare in piedi”. Queste parole raccontano di un ambiente di lavoro duro, dove il sacrificio era all’ordine del giorno. Un episodio particolarmente toccante è quello di un Natale trascorso seduto su un bidone dell’immondizia, con una sola salsiccia come pasto. Questo periodo di malnutrizione ha segnato un punto di rottura, spingendolo a voler intraprendere un percorso di ristorazione più umano e rispettoso.

Le stelle Michelin e la vera essenza della ristorazione

Locatelli ha fondato il suo ristorante Zafferano, che nel 1999 ha ricevuto un macaron Michelin. Tuttavia, il cuoco lombardo sottolinea che le stelle non devono essere il principale obiettivo di un ristorante. “Io non ho mai conosciuto nessuno che ha aperto un ristorante per prendere le stelle; ha aperto un ristorante per far da mangiare alla gente, farla contenta”. Questa affermazione mette in evidenza un cambio di paradigma nel mondo della ristorazione, dove il focus dovrebbe essere sulla qualità del cibo e sull’esperienza del cliente, piuttosto che sulla ricerca di riconoscimenti.

Allergie alimentari come opportunità

Un altro aspetto interessante emerso dall’intervista riguarda la figlia di Locatelli, Margherita, e le sue numerose allergie alimentari. Queste sfide hanno portato la brigata di Locatelli a sviluppare soluzioni creative, trasformando le limitazioni in opportunità. Un esempio è il ketchup Margherita, creato per ricreare il sapore della salsa originale senza l’uso del pomodoro. Questo approccio non solo ha migliorato l’offerta del ristorante, ma ha anche dimostrato come le difficoltà possano essere superate con ingegno e passione.