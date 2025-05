Ingredienti per la pizza di kamut

Per preparare una deliziosa pizza di kamut con zucchine e olive di Gaeta, avrai bisogno dei seguenti ingredienti:

300 g di farina di kamut

200 ml di acqua

10 g di sale

1 cucchiaio di olio extravergine d’oliva

1 bustina di lievito di birra secco

Passata di pomodoro q.b.

250 g di mozzarella

2 zucchine

Olive nere di Gaeta q.b.

Aglio e origano a piacere

Preparazione dell’impasto

Inizia la preparazione dell’impasto utilizzando il Bimby. Versa l’acqua e il lievito nel boccale e imposta 2 minuti a 37°C, velocità 2. Aggiungi la farina di kamut, il sale e l’olio, quindi impasta per 3 minuti a velocità spiga. L’impasto dovrà risultare morbido e omogeneo. Trasferiscilo in una ciotola e coprilo con un canovaccio, lasciandolo lievitare per circa un’ora in un luogo caldo.

Farcitura e cottura della pizza

Nel frattempo, prepara le zucchine: lavale e tagliale a rondelle. Scalda un filo d’olio in una padella, aggiungi l’aglio e le zucchine, e cuoci fino a quando non saranno dorate. Prendi l’impasto lievitato e stendilo su una teglia rivestita di carta forno. Spalma la passata di pomodoro, distribuisci la mozzarella a pezzetti, le zucchine saltate e le olive nere di Gaeta. Cospargi con origano e inforna a 220°C per circa 15-20 minuti, fino a quando la pizza sarà dorata e croccante.

Varianti e suggerimenti

Se desideri variare la ricetta, puoi sostituire le zucchine con melanzane grigliate e le olive con cubetti di feta. La feta, con il suo sapore deciso, si sposa perfettamente con il dolce delle melanzane, creando un abbinamento mediterraneo irresistibile. Per un tocco aromatico, aggiungi qualche foglia di basilico fresco a fine cottura. Questa variante è ideale per chi ama i sapori forti e cerca un’alternativa vegetariana e originale.

La pizza di kamut con zucchine e olive di Gaeta è perfetta per una cena leggera, ma anche per un aperitivo o una merenda salata. Provala appena sfornata per assaporarne tutta la fragranza e il gusto unico. Con il Bimby, preparare questa delizia sarà un gioco da ragazzi, anche per chi ha poca esperienza in cucina!