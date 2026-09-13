Mytiliade a Lerici: tre giorni di cucina, cultura e sostenibilità

La Mytiliade 2026 a Lerici celebra i mitili e il Mediterraneo con chef stellati, escursioni e dibattiti sulla sostenibilità

La kermesse Mytiliade a Lerici si conclude oggi con una giornata ricca di eventi dedicati ai mitili e alla cultura del Mediterraneo. Organizzata dal Comune di Lerici e coordinata da Stl – Sviluppo Turistico Lerici S.r.l., l’iniziativa ha visto la partecipazione di chef stellati mitilicoltori e ricercatori.

L’evento, patrocinato da Regione Liguria e Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, ha attirato un grande pubblico fin dalle prime giornate. La direzione artistica è affidata a Fabio Bongiorni, foodteller e specialista del settore.

Escursioni e laboratori per tutte le età

La giornata inizia alle 9.45 con Il Cammino del mare e dei sapori mediterranei un’iniziativa inclusiva organizzata con il Cai spezzino. Il percorso di circa 1,8 km si snoda lungo il lungomare fino a Piazza Brusacà a San Terenzo.

Nel pomeriggio, i visitatori possono partecipare a boat tour ai vivai del Golfo dei Poeti e a laboratori per bambini come Animali fantastici, dove trovarli. Il Mercato dei Sapori offre una vetrina delle eccellenze locali e non solo, mentre la mostra Il trionfo del muscolo spezzino celebra l’arte e la tradizione.

Cooking show e performance musicali

Alla Mytiliade Arena i cooking show iniziano alle 11.30 con Alessandro Dentone, seguito da Davide Oldani e Carlo Avallone. Nel pomeriggio, Slow Food organizza un laboratorio con gli chef Lorenzo Dasso e Simone Giampaoli, accompagnato da una merenda con frittata ai muscoli preparata da Achille Franco Lanata.

Alle 18, la cucina d’autore torna con Antonella Ricci e Mirko Caldino. Alle 18, Lina Senese propone una performance tra canto melodico napoletano e tradizione francese. La chiusura è affidata al concerto di Irene Fornaciari e Federico Biagetti a bordo della goletta Amore Mio.

Sostenibilità e innovazione nella mitilicoltura

La Mytiliade non è solo un evento gastronomico, ma anche un’occasione per discutere di sostenibilità e innovazione nella mitilicoltura. Il panel SeaTalk – Food Edition vede la partecipazione di esperti come Ernesto Azzurro, Erika Mioni, Paolo Varrella, Chiara Pavan e Mattia Fiandaca.

Il dibattito si concentra sull’evoluzione degli ecosistemi mediterranei e sulle conseguenze per le filiere produttive. Un focus particolare è dedicato alle sfide future poste dal cambiamento climatico e dalla gestione delle risorse marine.

La Mytiliade rappresenta un modello di marketing territoriale che unisce gastronomia, cultura e sostenibilità. Un evento che celebra il legame tra il territorio e il suo mare, promuovendo le eccellenze locali e avvicinando i giovani ai mestieri del mare.