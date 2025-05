Scopri come preparare un primo piatto fresco e leggero, perfetto per l'estate.

Ingredienti freschi per un piatto leggero

La pasta cremosa con fiori di zucca e zucchine è un primo piatto ideale per le calde giornate estive. Questo piatto non solo è semplice da preparare, ma è anche ricco di sapore e salute. Le zucchine, ortaggi tipicamente estivi, sono un’ottima fonte di acqua, vitamine e sali minerali. Con sole 17 kcal per 100 grammi, sono perfette per chi desidera un pasto leggero e saziante. I fiori di zucca, dal sapore delicato e leggermente erbaceo, aggiungono un tocco di freschezza e colore al piatto. Per preparare questa ricetta, avrai bisogno di:

320 g di pasta (spaghetti o pennette)

200 g di zucchine

100 g di fiori di zucca

150 g di ricotta

Olio extravergine d’oliva

Sale e pepe q.b.

Un pizzico di menta fresca (opzionale)

Preparazione della pasta cremosa

Per iniziare, lava e taglia le zucchine a rondelle sottili. In una padella, scalda un filo d’olio extravergine d’oliva e aggiungi le zucchine. Cuoci a fuoco medio per circa 5-7 minuti, fino a quando saranno tenere ma non sfatte. Nel frattempo, porta a ebollizione una pentola d’acqua salata e cuoci la pasta seguendo le istruzioni sulla confezione.

Quando la pasta è al dente, scolala e trasferiscila nella padella con le zucchine. Aggiungi la ricotta e mescola bene per amalgamare gli ingredienti. Infine, aggiungi i fiori di zucca, che dovranno essere aggiunti solo negli ultimi minuti di cottura per mantenere intatta la loro freschezza. Aggiusta di sale e pepe e, se desideri, aggiungi un po’ di menta fresca per un tocco aromatico.

Varianti e suggerimenti per servire

Questa ricetta è facilmente adattabile. Se desideri un’opzione vegana, puoi sostituire la ricotta con una crema di anacardi o una besciamella vegetale. Inoltre, per un piatto ancora più ricco, puoi arricchire la pasta con pinoli tostati o scorza di limone grattugiata. La pasta cremosa con fiori di zucca e zucchine è perfetta sia calda che fredda, rendendola ideale per un pranzo in ufficio o una cena leggera. Servila con un filo d’olio a crudo e una spolverata di pepe nero per esaltare ulteriormente i sapori.

Questo piatto rappresenta un vero e proprio classico della cucina italiana, evocando i profumi dell’estate e la freschezza degli orti. È un’ottima scelta per un pranzo in famiglia o una cena con amici, portando in tavola il gusto autentico della tradizione culinaria mediterranea.