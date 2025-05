Un nuovo capitolo nel mondo del vino

La celebre coppia di ex coniugi, Justin Timberlake e Jessica Biel, ha deciso di intraprendere una nuova avventura nel mondo del vino, lanciando il loro brand esclusivo chiamato Prophet & Poet. Questo progetto non è solo un semplice marchio vitivinicolo, ma una vera e propria esperienza sensoriale che promette di unire arte, poesia e vino in un connubio unico. La collezione inaugurale, composta da cinque vini, è stata presentata a un selezionato gruppo di intenditori, segnando l’inizio di una storia che si preannuncia affascinante e ricca di sorprese.

Un viaggio nella contea di Sonoma

Le bottiglie di Prophet & Poet sono il risultato di un attento lavoro svolto in alcuni dei vigneti più prestigiosi della contea di Sonoma, una regione rinomata per la sua tradizione vitivinicola. Ogni vino è stato creato con passione e dedizione, riflettendo le caratteristiche uniche del terroir californiano. La grafica delle etichette, ispirata ai tarocchi, aggiunge un tocco di mistero e magia, rendendo ogni bottiglia un’opera d’arte da collezionare. La scelta di associare ogni vino a una “poesia di saggezza” contribuisce a creare un’atmosfera esoterica, rendendo l’esperienza di degustazione ancora più coinvolgente.

Prezzi e disponibilità

La vendita della prima collezione di Prophet & Poet è stata concepita per un pubblico ristretto, con un’annata 2021 in quantità limitata. I prezzi dei vini sono altrettanto affascinanti, con confezioni che partono da 600 dollari per tre bottiglie di chardonnay, fino a raggiungere i 1650 dollari per un blend di Cabernet Sauvignon. Questi prezzi elevati riflettono non solo la qualità dei vini, ma anche l’esclusività del marchio, che si propone di attrarre una clientela selezionata e amante del lusso. La storica amicizia tra Jessica Biel e il produttore Jesse Katz, già noto per i suoi marchi Aperture e Devil Proof, ha giocato un ruolo fondamentale nella realizzazione di questo progetto, unendo competenze e passioni in un’unica visione.