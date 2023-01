Descrizione

Il pesto alla trapanese è una gustosa salsa tipica della cucina siciliana, ideale da utilizzare come alternativa al pesto alla genovese. Si prepara in pochi minuti con ingredienti dal sapore mediterraneo, tra cui pomodori, basilico fresco, mandorle e pecorino romano, ed è ottimo da servire in ogni occasione, sia come cremoso condimento per la pasta, sia per creare delle sfiziose bruschette da proporre come aperitivo.