Descrizione

Il ketchup è una salsa versatile e dal gusto intenso, che viene utilizzata in tutto il mondo per condire numerosi piatti: dalle classiche patatine fritte e hamburger, ai contorni e secondi piatti più disparati. Avete mai pensato di preparare il ketchup in casa con il Bimby? Il procedimento è più semplice e veloce di quanto possiate immaginare. Vi occorrono pochissimi ingredienti, tra cui passata di pomodoro, aceto di vino, zucchero, paprika e un pizzico di sale. Provatelo: il risultato sarà così soddisfacente che non potrete più farne a meno!