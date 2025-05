Pici alle briciole: un piatto povero ma ricco di sapore

I pici alle briciole rappresentano un vero e proprio viaggio nella tradizione culinaria toscana. Questo piatto, semplice ma ricco di gusto, è perfetto per chi desidera riscoprire i sapori autentici della cucina italiana. La preparazione richiede pochi ingredienti, ma la qualità di questi ultimi è fondamentale per ottenere un risultato che sorprende. La combinazione di acqua, farina e un uovo per l’impasto, insieme alla mollica di pane toscano, crea un’esperienza gastronomica che racconta storie di famiglia e di convivialità.

Ingredienti per i pici alle briciole

Per realizzare questo piatto per quattro persone, avrai bisogno di:

300 g di farina di semola

1 uovo

Acqua q.b.

150 g di mollica di pane toscano

50 ml di olio extravergine d’oliva

Sale q.b.

Preparazione dei pici

Iniziamo con la preparazione dell’impasto. In una ciotola, mescola la farina con un pizzico di sale e aggiungi l’uovo. Inizia a lavorare l’impasto, aggiungendo acqua poco alla volta fino a ottenere una consistenza elastica e liscia. Una volta pronto, lascia riposare l’impasto per circa 20 minuti, coprendolo con un canovaccio per evitare che si secchi.

Dopo il riposo, prendi una porzione di impasto e comincia a stenderlo con le mani su una superficie infarinata, formando dei cilindri lunghi e irregolari, tipici dei pici. Ricorda che la lunghezza e lo spessore possono variare, ma l’importante è mantenere la rusticità di questo tipo di pasta.

La preparazione del condimento

Per condire i pici, prepariamo un semplice ma saporito sughetto. In una padella, scalda l’olio extravergine d’oliva e aggiungi la mollica di pane toscano precedentemente sbriciolata. Lascia rosolare a fuoco lento, mescolando di tanto in tanto, fino a quando la mollica diventa dorata e croccante. Questa fase è cruciale: l’olio di qualità esalta il sapore del pane e crea un condimento che abbraccia i pici in modo delizioso.

Cottura dei pici

Porta a ebollizione una pentola d’acqua salata e cuoci i pici per circa 5-7 minuti, fino a quando non salgono a galla. Una volta cotti, scolali e trasferiscili direttamente nella padella con la mollica di pane. Mescola bene per far amalgamare i sapori e, se necessario, aggiungi un po’ di acqua di cottura per rendere il piatto più cremoso.

Servire e gustare

Servi i pici alle briciole ben caldi, magari con un filo d’olio a crudo e una spolverata di pepe nero. Questo piatto, oltre a essere estremamente semplice da preparare, è un omaggio alla cucina povera toscana, capace di trasformare ingredienti modesti in un capolavoro di sapore. Ogni forchettata racconta una storia, e il profumo dell’olio e del pane croccante ti porterà direttamente in una trattoria immersa nella campagna toscana.