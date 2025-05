Una ricetta originale per sorprendere i tuoi ospiti con gusto e leggerezza

Ingredienti per la pizza gourmet

Per preparare questa deliziosa pizza con salmone e cipollotto, avrai bisogno di ingredienti freschi e genuini. Ecco cosa ti serve:

250 g di farina 00

150 ml di acqua

10 g di lievito di birra fresco

30 ml di olio extravergine d’oliva

1 cucchiaino di sale

200 g di formaggio spalmabile

100 g di salmone fresco o affumicato

2 cipollotti freschi

Erbe aromatiche a piacere (aneto, prezzemolo)

Preparazione dell’impasto

Inizia preparando l’impasto per la pizza. In un recipiente, sciogli il lievito di birra nell’acqua tiepida. Aggiungi la farina e inizia a mescolare. Unisci l’olio e il sale, continuando a impastare fino a ottenere un composto liscio ed elastico. Copri l’impasto con un canovaccio e lascia lievitare per circa un’ora, fino a quando non raddoppia di volume.

Farcitura e cottura

Una volta che l’impasto è lievitato, stendilo su una teglia rivestita di carta da forno. In una ciotola, mescola il formaggio spalmabile con un po’ di latte per renderlo più cremoso. Spalma la crema di formaggio sull’impasto steso, distribuendo uniformemente. Aggiungi il salmone tagliato a fette e i cipollotti affettati finemente. Se desideri, puoi aggiungere anche delle erbe aromatiche per un tocco di freschezza.

Cuoci la pizza in forno preriscaldato a 220°C per circa 15-20 minuti, o fino a quando la base risulta dorata e croccante. Una volta sfornata, puoi guarnire con rucola fresca e un filo d’olio extravergine d’oliva per esaltare i sapori.

Varianti e suggerimenti

Questa pizza è estremamente versatile e può essere personalizzata secondo i tuoi gusti. Se preferisci un sapore più intenso, puoi optare per il salmone affumicato, che darà un tocco affumicato al piatto. Inoltre, puoi arricchire la farcitura con altri ingredienti come olive nere, pomodorini o formaggi diversi.

Per un aperitivo elegante, puoi tagliare la pizza in piccoli quadrati e servirla con un bicchiere di vino bianco fresco. Questa ricetta è perfetta per una cena tra amici o un brunch domenicale, garantendo sempre un risultato sorprendente e gustoso.