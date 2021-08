Descrizione

Il plumcake salato con verdure e tofu è una deliziosa e invitante torta salata vegana, preparata senza l’aggiunta di uova, latte e formaggi. Rustica, appetitosa e saporita: questo soffice plumcake è perfetto da servire in svariate occasioni, sia come stuzzichino, sia come un vero e proprio piatto unico. Scoprite la ricetta e divertitevi a prepararlo in casa!