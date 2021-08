Descrizione

Le melanzane spaccate sono un gustoso contorno meridionale, preparato con ingredienti semplice e genuini. Esistono diverse varianti di questa ricetta: c’è chi preferisce cucinarle in padella, chi invece opta per una più sfiziosa cottura in forno. Una cosa è certa: alle melanzane spaccate con pomodoro e mozzarella non si resiste. Piacciono a grandi e piccini, sono facili da preparare e perfette per ogni occasione.