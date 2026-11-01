Riscopri il pane vecchio trasformandolo in polpette dorate e profumate, perfette per un secondo piatto veloce.

Il pane raffermo spesso finisce dimenticato in cucina, ma può diventare la base di un piatto ricco di gusto e di storia contadina. Con pochi ingredienti e una semplice cottura in padella, è possibile ottenere delle polpette morbide all’interno e croccanti fuori, ideali sia come secondo piatto che come snack per un aperitivo improvvisato.

Questa ricetta nasce dalla volontà di recuperare il pane altrimenti destinato al cestino, evitando sprechi e regalando un gusto avvolgente. La chiave è far ammorbidire il pane nel latte, così da ricreare una consistenza vellutata che, una volta legata con uova e formaggio, dà vita a bocconcini saporiti e versatili.

Ingredienti, preparazione e cottura in padella

Per quattro persone servono:

350 g di pane raffermo (preferibilmente di semola rimacinata)

300 ml di latte a temperatura ambiente

70 g di formaggio grattugiato, come parmigiano o pecorino

2 uova grandi, anch’esse a temperatura ambiente

Un filo d’olio extravergine d’oliva per la cottura

Procedimento:

Rimuovi la crosta più dura dal pane e spezzetta la mollica in una ciotola capiente. Versa il latte sulla mollica e lascia riposare per almeno 15 minuti, mescolando di tanto in tanto. Il pane si reidraterà completamente, assumendo una texture morbida. Aggiungi le uova sbattute e il formaggio grattugiato al composto umido. Mescola con le mani fino a ottenere un impasto omogeneo. Con le dita umide, forma delle palline della grandezza di una noce (circa 30-35 g l’una). Se desideri, inserisci al centro di ogni polpetta un cubetto di provola affumicata o di mozzarella per un cuore filante. Riscalda una padella antiaderente con un filo d’olio d’oliva. Quando è ben caldo, adagia le polpette, senza coprire la padella, e cuocile per 4-5 minuti per lato, finché non si formano una crosticina dorata e croccante.

Il risultato finale è una serie di polpette di pane dal profumo avvolgente, con una consistenza interna soffice e un esterno croccante, ideali da servire subito o conservare per i giorni successivi.

Varianti, consigli pratici e conservazione

La ricetta di base è estremamente flessibile: puoi arricchirla con erbe fresche come prezzemolo o basilico, oppure aggiungere spezie quali curry, curcuma o paprika per un tocco aromatico in più. Se preferisci una cottura più leggera, le polpette possono essere passate al forno a 180 °C per 20 minuti, oppure cotte in una friggitrice ad aria a 200 °C per circa 15 minuti, ottenendo una crosticina altrettanto croccante senza aggiunta di olio.

Per mantenere la morbidezza, è fondamentale non coprire la padella durante la cottura: l’umidità in eccesso rischia di ammorbidire troppo la superficie e di far sbriciolare le polpette. Inoltre, evita di incorporare ulteriore pangrattato nell’impasto; la panatura finale, ottenuta passando le polpette prima nell’uovo sbattuto e poi nel pangrattato, garantirà la giusta croccantezza.

Una volta raffreddate, le polpette si conservano in un contenitore ermetico in frigorifero per 1-2 giorni. Prima di servire, reheata in padella con un filo d’olio o in forno a 160 °C per 5-7 minuti, in modo da ristabilire la crosticina. Per una conservazione più prolungata, è possibile congelarle su un vassoio, trasferirle poi in sacchetti richiudibili e consumarle entro un mese, riscaldandole direttamente dal gelo in padella.

Valori nutrizionali per l’intera ricetta (circa 4 porzioni): 455 kcal, 70 g di carboidrati, 17 g di proteine, 13 g di grassi (di cui 5,7 g saturi), 4 g di fibre e 747 mg di sodio. Un piatto ricco di energia ma anche di sapore, perfetto per chi vuole valorizzare gli avanzi di pane in modo creativo.