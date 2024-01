Descrizione

La trippa alla piemontese è una gustosa zuppa dal profumo invitante aromatico, arricchita con un ricco soffritto di verdure, patate e pomodoro. Ideale da portare in tavola durante l’inverno, con le pane tostato o dei crostini, per esaltare il suo sapore rustico e prelibato. Semplice, genuina, perfetta per un pranzo o una cena in famiglia. Scoprite subito come prepararla secondo la ricetta originale del Monferrato!