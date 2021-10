Descrizione

Il polpettone al forno è un secondo piatto amato da grandi e piccini, ideale da portare in tavola la domenica e nelle occasioni speciali con un contorno di patate al forno. Esistono innumerevoli varianti di questo piatto: dal classico polpettone di carne, al polpettone di tonno, passando per le squisite alternative vegetariane, come il polpettone di zucca e patate al forno. Oggi vi proponiamo la ricetta classica del polpettone al forno, preparato con carne macinata e farcito con un cuore filante di formaggio.