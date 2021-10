Descrizione

Gli straccetti di manzo con broccoli sono un gustoso e leggero secondo piatto, che potete facilmente cucinare in soli 30 minuti. Gustateli caldi a pranzo o a cena con del pane o del riso in bianco, oppure utilizzateli per farcire delle tortillas o delle piadine fatte in casa. Sfiziosi e saporiti: ottimi da portare in tavola anche all’ultimo minuto.