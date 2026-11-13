In provincia di Bari un controllo congiunto di Icqrf, Guardia di Finanza, Carabinieri e Dogane ha portato al sequestro di 6.048 taniche di olio extravergine tunisino. Le confezioni richiamavano l'origine italiana e il carico, destinato a Paesi terzi, ha un valore stimato di circa 100 mila euro.

Oltre diciottomila litri di olio extravergine di oliva di origine tunisina, confezionati con grafiche ed elementi che richiamavano l’Italia, sono stati sequestrati in provincia di Bari. Il prodotto era destinato a Paesi terzi. A darne notizia è il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste (Masaf). Il sequestro è il risultato di un controllo congiunto di quattro organismi: Icqrf, Guardia di Finanza, Carabinieri per la Tutela Agroalimentare e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Secondo gli investigatori, la confezione dava un’idea della provenienza diversa da quella reale.

I sigilli sono scattati su 6.048 taniche da 3 litri, per un totale di 18.144 litri di prodotto. Il valore stimato del carico è di circa 100 mila euro.

Il punto centrale della vicenda è la presentazione dell’olio, più che la sua qualità. Sulle taniche comparivano elementi grafici ed evocativi dell’origine italiana. L’acquirente poteva quindi pensare di avere tra le mani un prodotto nazionale, mentre l’olio arrivava dalla Tunisia.

Il meccanismo: evocare l’Italia senza esserlo

Il caso pugliese mostra una pratica nota a chi segue la filiera olivicola. Spesso non serve una falsa dichiarazione esplicita: bastano colori, simboli e richiami visivi per far credere al consumatore che il prodotto sia italiano.

Nel caso specifico, gli inquirenti hanno contestato proprio questo scarto tra l’immagine trasmessa dalla confezione e la provenienza effettiva dell’olio. Un effetto che, secondo le autorità, altera il mercato a danno di chi produce davvero in Italia.

C’è poi un aspetto rilevante: la destinazione. L’olio non era diretto agli scaffali italiani ma a mercati extra UE. Lì il richiamo al Made in Italy ha un forte peso commerciale e i consumatori hanno meno strumenti per verificare l’origine di ciò che acquistano.

Quattro corpi di controllo nella stessa operazione

L’intervento ha coinvolto insieme l’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, la Guardia di Finanza, i Carabinieri specializzati nella tutela agroalimentare e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il ministero inquadra il coordinamento tra queste amministrazioni nell’ambito della Cabina di Regia dedicata alla filiera agroalimentare.

Nella nota, il Masaf sottolinea il presidio dei confini e dei mercati. L’obiettivo indicato è garantire la lealtà commerciale e valorizzare le produzioni agroalimentari autenticamente italiane.

Le parole del ministro Lollobrigida

Il ministro Francesco Lollobrigida ha commentato il sequestro rivendicando la linea del governo sulla tutela dell’origine:

“La nostra priorità è difendere senza esitazioni il Made in Italy, i nostri produttori e la salute dei cittadini da ogni tentativo di inganno e concorrenza sleale.”

Il titolare del dicastero ha definito l’operazione una prova dell’efficacia della collaborazione tra amministrazioni dello Stato e forze di controllo. Ha poi rivolto un avvertimento a chi tenta operazioni simili: “Chi pensa di poter sfruttare impropriamente il nome e l’immagine dell’Italia per commercializzare prodotti esteri troverà sempre un muro invalicabile nei nostri organi di controllo.”

Lollobrigida ha infine indicato i principi su cui, a suo dire, deve poggiare il sistema: “Trasparenza, legalità e qualità restano i pilastri irrinunciabili della nostra sovranità alimentare”.

Perché il caso riguarda anche chi compra olio

Il sequestro di Bari colpisce un carico destinato all’estero, ma la lezione vale anche per chi acquista olio in Italia. L’immagine sulla confezione non è una garanzia di provenienza: conta l’indicazione di origine riportata in etichetta. Le bandiere, i paesaggi e i nomi evocativi non hanno lo stesso valore.

Per i produttori olivicoli, operazioni come questa servono a proteggere il valore commerciale dell’origine italiana proprio sui mercati esteri, dove quel valore è più facile da imitare. Il Masaf presenta l’intervento come una conferma dell’attenzione delle istituzioni su frontiere e scambi commerciali.