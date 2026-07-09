Rotolo di zucchine e stracchino: ricetta facile e gustosa per ogni occasione

Un rotolo di zucchine e stracchino che conquista tutti: scopri come prepararlo in modo semplice e veloce, con consigli per renderlo ancora più speciale.

Il rotolo di zucchine e stracchino è un piatto che unisce semplicità e gusto, perfetto per essere servito sia come antipasto che come secondo piatto. La sua base, realizzata con zucchine grattugiate e uova, crea una sfoglia elastica che avvolge un cuore di stracchino cremoso e filante.

Questo piatto è ideale per un picnic, una giornata in spiaggia o per stupire gli ospiti a cena.

Per un menù completo, puoi abbinare il rotolo a fiori di zucca al forno gratinati o a chips di zucchine al forno. Se ami i sapori decisi, prova anche le cotolette di patate e tonno o la caprese estiva con le pesche. Preparare il rotolo di zucchine e stracchino è un gioco da ragazzi: con pochi passaggi e i giusti accorgimenti, otterrai un successo assicurato.

La preparazione del rotolo di zucchine e stracchino

Inizia lavando accuratamente le zucchine, spuntale e grattugiale con una grattugia a fori larghi. Mettile in un colino con un pizzico di sale e strizzale bene per eliminare tutta l’acqua. In una ciotola capiente, sbatti le uova con una forchetta insieme al Parmigiano Reggiano grattugiato, un pizzico di sale e una generosa macinata di pepe.

Aggiungi le zucchine ben strizzate al composto di uova e mescola accuratamente. Versa il mix su una leccarda foderata di carta forno (circa 30×40 cm) e livellalo con il dorso di un cucchiaio. Cuoci in forno statico preriscaldato a 180°C per circa 15-20 minuti, finché la superficie non risulterà ben compatta.

Sforna la base e capovolgila su un nuovo foglio di carta forno pulito, rimuovendo delicatamente quello usato per la cottura. Lasciala intiepidire per circa 5 minuti. Quando la base è tiepida, spalma lo stracchino in modo uniforme, lasciando un centimetro libero dai bordi. Copri lo strato di formaggio con fette di prosciutto cotto.

Arrotola delicatamente la base partendo dal lato più lungo, stringendo bene il rotolo mentre procedi. Avvolgi la superficie nella pellicola trasparente e lasciala riposare in frigorifero per almeno 30 minuti. Se preferisci gustarla calda, puoi passarla in forno per cinque minuti prima di servirla.

Varianti e consigli per un rotolo perfetto

Il rotolo di zucchine e stracchino può essere adattato a diverse esigenze alimentari. Per una versione senza glutine utilizza solo uova e zucchine o aggiungi farina di riso o amido di mais certificato. Per una versione senza lattosio sostituisci lo stracchino con una versione delattosata o con un formaggio spalmabile vegetale. Per una versione light cuoci la base senza grassi e utilizza stracchino leggero o ricotta magra.

Per una versione vegana prova la base fatta con farina di ceci e farcisci con crema di tofu. Per un tocco di lusso, aggiungi fette di salmone affumicato sopra lo stracchino prima di arrotolare. Il segreto per non far rompere la base è arrotolarla quando è ancora calda, coprendola con un altro foglio di carta forno o un canovaccio umido.

Per esaltare il sapore, aggiungi un pizzico di menta fresca tritata o della scorza di limone grattugiata all’impasto di zucchine. Per i bambini, taglia il rotolo a fette sottili e infilzale con degli stuzzichini colorati creando delle girandole magiche. Non buttare l’acqua delle zucchine: è ricca di sali minerali e può essere usata per un minestrone o una schiacciata.

Il rotolo di zucchine e stracchino si conserva in frigorifero per 1-2 giorni. Ti consiglio di tirarlo fuori 10-15 minuti prima di servirlo per gustare appieno la cremosità del ripieno.

Domande frequenti

Perché il mio rotolo si è attaccato alla carta forno? Probabilmente le zucchine non erano state strizzate bene. Assicurati di asciugarle con cura dopo averle grattugiate.

Posso usare un altro formaggio? Certamente! Prova con robiola, caprino o una crema di gorgonzola e noci.

Bisogna cuocere le zucchine prima? No, è meglio grattugiarle a crudo e unirle direttamente alle uova. La cottura in forno le renderà tenere.

Come faccio a renderlo più alto e soffice? Aggiungi un pizzico di lievito istantaneo o monta leggermente gli albumi prima di incorporarli al resto degli ingredienti.