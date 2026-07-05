Viaggio culinario e culturale tra le isole Egadi e la Sicilia

Anna Bevilacqua lancia un nuovo blog dedicato alla Sicilia, con ricette tradizionali, itinerari e storie di una terra ricca di cultura e sapori

Dopo anni di condivisione culinaria su La Zia Anna Cucina dove abbiamo esplorato ricette italiane, siciliane e internazionali, sentivo il bisogno di creare uno spazio ancora più intimo e personale.

È così che è nato I Sapori della Mia Isola un blog che va oltre la semplice cucina, trasformandosi in un viaggio sensoriale attraverso la Sicilia più autentica.

Un viaggio tra mare, borghi e tradizioni

Nato dall’amore per la mia terra, questo progetto si concentra sulla Sicilia che porto nel cuore: quella fatta di ricette tramandate dalle nonne profumi di mare, piccoli borghi e tradizioni popolari. Tutto inizia da Marettimo la più selvaggia delle isole Egadi, dove sono nata e cresciuta.

Ricette e storie di una terra unica

Nel blog troverete una selezione di ricette tradizionali siciliane accompagnate da storie e ricordi che le rendono ancora più speciali. Ogni piatto è un pezzo di storia, un modo per raccontare le persone, le famiglie e i territori che li hanno resi celebri.

Oltre alle ricette, scoprirete itinerari e luoghi da visitare con consigli su come esplorare la Sicilia in modo autentico. Marettimo, con le sue acque cristalline e i suoi paesaggi mozzafiato, sarà il punto di partenza di questo viaggio.

Curiosità e tradizioni popolari

Il blog non si limita alla cucina: esploreremo anche le curiosità e le antiche tradizioni che rendono la Sicilia unica. Dalle feste popolari ai riti religiosi, ogni usanza sarà raccontata con passione e dettaglio.

Non mancheranno le fotografie dei luoghi più belli della Sicilia che vi faranno vivere la bellezza di questa terra anche da lontano. Ogni immagine è un invito a scoprire angoli nascosti e paesaggi indimenticabili.

Un invito a scoprire la Sicilia autentica

Se amate la Sicilia, il suo mare, i suoi profumi e la sua cucina, vi aspetto nel mio nuovo angolo di casa. I Sapori della Mia Isola è un invito a scoprire la vera essenza di questa terra, attraverso le sue ricette, i suoi paesaggi e le sue tradizioni.

Vi aspetto con tanto affetto su I Sapori della Mia Isola. Seguitemi, lasciate un commento sotto gli articoli e aiutate a far conoscere la vera Sicilia.