Ricetta facile e veloce: focaccine di zucchine cotte in padella

Le focaccine di zucchine in padella sono un piatto versatile e nutriente, perfetto per chi cerca una soluzione veloce e gustosa. Questo piatto, semplice da preparare, è ideale per un pranzo leggero o un aperitivo sfizioso. Le zucchine, grattugiate e ben strizzate, aggiungono umidità naturale all’impasto, sostituendo l’acqua e legando il composto senza bisogno di uova o altri collanti.

Questa ricetta è stata ispirata da una tradizione culinaria che risale a tempi antichi, quando il pane senza lievito era la norma. Oggi, grazie alla sua semplicità e velocità di preparazione, le focaccine di zucchine in padella stanno tornando di moda, soprattutto tra chi cerca alternative sane e veloci.

Ingredienti e preparazione

Per preparare le focaccine di zucchine in padella servono pochi ingredienti semplici e facilmente reperibili. Ecco cosa ti occorre:

200 g di farina integrale

150 g di zucchine grattugiate e ben strizzate

30 g di yogurt bianco

10 ml di olio extravergine d’oliva

Sale q.b.

Inizia grattugiando le zucchine con una grattugia a fori larghi. Raccoglile in un canovaccio pulito e strizzale molto bene per eliminare l’acqua in eccesso. Questo passaggio è fondamentale per evitare che l’impasto risulti troppo acquoso e difficile da lavorare.

In una terrina, mescola la farina integrale, le zucchine grattugiate, lo yogurt, l’olio extravergine d’oliva e il sale. Lavaora il composto prima con un cucchiaio e poi con le mani fino a ottenere un impasto morbido ma non appiccicoso. Lascia riposare l’impasto per circa 10 minuti, in modo che la farina assorba meglio l’umidità delle zucchine.

Dividi il composto in 4 parti e forma delle focaccine basse, schiacciandole con le mani su un foglio di carta forno leggermente infarinato. Non farle troppo spesse, perché senza lievito devono cuocere bene anche al centro.

Cottura in padella

Scalda una padella antiaderente e cuoci le focaccine a fuoco medio-basso per circa 6-7 minuti per lato, girandole quando la base sarà asciutta e leggermente dorata. Lascia intiepidire prima di farcirle. Le focaccine sono perfette con formaggio spalmabilefesa di tacchinosalmonehummus o verdure grigliate.

Storia e tradizione

Le focaccine di zucchine in padella rientrano in una tradizione culinaria che ha radici antiche. Prima della scoperta della lievitazione, il pane era semplicemente fatto con farina, acqua e sale, impastato e cotto su una pietra calda o direttamente sulle braci. Questa forma primitiva di pane esiste ancora oggi in diverse culture del mondo, assumendo forme e ingredienti vari.

Pensiamo alla piadina romagnola un pane povero dei contadini, cotto sul testo di terracotta o di ghisa direttamente sul fuoco. O ancora alle tigelle o crescentine emiliane piccoli dischi di impasto cotti tra due piastre di terracotta calde, tradizionalmente farciti con pesto modenese e serviti con salumi e formaggi.

Un altro esempio senza lievito è la focaccia di Recco in Liguria, un impasto tirato sottilissimo con le mani e cotto in forno con formaggio all’interno. Questa preparazione, codificata e protetta da IGP, testimonia come anche senza lievito si possano ottenere prodotti raffinati.

Le focaccine di zucchine in padella sono un esempio moderno di questa tradizione, perfette per chi cerca un piatto veloce, nutriente e facile da preparare. Con pochi ingredienti e una cottura rapida in padella, queste focaccine sono ideali per un pranzo leggero o un aperitivo sfizioso.

Prova questa ricetta e scopri il gusto autentico delle zucchine grattugiate e ben strizzate, unite a un impasto semplice e genuino. Le focaccine di zucchine in padella sono un piatto che non può mancare nella tua cucina.