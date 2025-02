Un evento imperdibile per gli amanti della sana alimentazione

Dal 23 al 25 febbraio, BolognaFiere ospiterà SANA Food, un evento dedicato alla sana alimentazione per il consumo fuori casa e il retail specializzato. Questo festival, promosso da BolognaFiere con il supporto di importanti associazioni come FederBio e Demeter, si propone di valorizzare i prodotti biologici, vegetariani, vegani e plant-based. L’obiettivo è quello di offrire un’ampia gamma di opzioni alimentari che rispettino la salute delle persone e del pianeta.

Un programma ricco di attività e novità

Durante le tre giornate di SANA Food, la business community avrà l’opportunità di esplorare le ultime tendenze del settore attraverso una vasta area espositiva. Inoltre, il programma include Cooking Show e Masterclass, dove chef e maestri del settore condivideranno tecniche e ricette innovative. Questi eventi rappresentano un’importante occasione per apprendere e scoprire come preparare piatti sani e gustosi, utilizzando ingredienti di alta qualità e sostenibili.

Un viaggio nel mondo della sostenibilità alimentare

L’offerta di SANA Food spazierà dai piatti pronti ai menù gourmet, mettendo in luce le migliori realtà produttive che si dedicano alla qualità e alla sostenibilità. Questo evento non è solo un’opportunità per scoprire nuovi prodotti, ma anche un viaggio nel mondo della sana alimentazione, rispettoso della salute e dell’ambiente. La manifestazione si svolgerà presso il Quartiere Fieristico di Bologna, nel padiglione 18, con ingressi dedicati per facilitare l’accesso ai visitatori.

Accesso e condizioni

Per chi desidera partecipare, è possibile acquistare biglietti a prezzi scontati su ShopToday, validi esclusivamente per l’appuntamento di domenica 23 febbraio. È importante notare che tutti i titoli di ingresso a SANA Food daranno accesso anche ai padiglioni di Slow Wine Fair, un’altra manifestazione che si svolgerà in contemporanea, dedicata al vino buono, pulito e giusto. Tuttavia, l’ingresso a entrambe le manifestazioni è consentito solo ai maggiorenni, in conformità con le normative vigenti sulla somministrazione di alcolici.