Un’azienda agricola a conduzione familiare

La Braceria F.lli Mei si distingue per la sua dedizione alla qualità delle materie prime, provenienti esclusivamente dall’allevamento di famiglia. Situata a Piane di Chienti, Civitanova Marche, questa braceria rappresenta un vero e proprio punto di riferimento per gli amanti della carne di razza marchigiana. Ogni piatto è il risultato di una passione autentica, che si traduce in preparazioni culinarie uniche e ricercate.

Cotture sulla brace a vista

Uno degli aspetti più affascinanti della Braceria F.lli Mei è la cottura sulla brace a vista, che non solo esalta il sapore della carne, ma offre anche un’esperienza visiva coinvolgente per i clienti. La carne, cotta con maestria, viene servita in piatti che riflettono un perfetto equilibrio tra tradizione e innovazione. I clienti possono gustare piatti classici, ma anche proposte più audaci che sorprendono per la loro originalità.

Proposte culinarie sorprendenti

La carta della Braceria F.lli Mei è un vero e proprio viaggio gastronomico. Tra le proposte più interessanti troviamo il carciofo con salsa di aglio nero, cerfoglio al gin e liquirizia, un piatto che combina sapori inaspettati. Non mancano le creazioni come la crostatina con fagiano, fegato e salsa alle erbe amare, e il cappellaccio ripieno di stracotto e mirtilli, che dimostrano la versatilità e la creatività della cucina marchigiana. Ogni piatto è pensato per offrire un’esperienza sensoriale completa, dove gusto e presentazione si fondono in armonia.

Un ritorno alla tradizione la domenica

La domenica, la Braceria F.lli Mei propone un menu d’asporto dedicato, che riporta alla tradizione culinaria marchigiana. Questo servizio è pensato per coloro che desiderano gustare i piatti tipici della regione comodamente a casa. La qualità degli ingredienti e la cura nella preparazione rimangono invariati, garantendo un’esperienza autentica anche per il pranzo domenicale.

Dolci da non perdere

Infine, i dolci della Braceria F.lli Mei sono una vera chicca. Ogni dessert è realizzato con ingredienti freschi e di alta qualità, presentati in modo creativo. Che si tratti di una torta al cioccolato o di un dolce alla frutta, ogni morso è un’esplosione di sapori che conclude in bellezza un pasto già straordinario. I prezzi variano da 40 a 50 euro circa, un investimento che vale la pena per un’esperienza culinaria di alto livello.