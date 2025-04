Un approccio scientifico al foie gras

Negli ultimi anni, la questione della produzione di foie gras ha sollevato un acceso dibattito etico. La pratica dell’alimentazione forzata delle anatre e delle oche per ottenere il fegato grasso ha portato a una crescente richiesta di alternative più umane. In questo contesto, un team di ricerca del Max Planck Institute for Polymer Research di Mainz, in Germania, ha fatto un passo avanti significativo, sviluppando un metodo innovativo per replicare la tipica consistenza del foie gras senza ricorrere a pratiche crudeli.

La ricerca di Thomas Vilgis

Guidato dal ricercatore Thomas Vilgis, il team ha dedicato anni di studio alla composizione e alla texture del foie gras, cercando di capire quali fattori lo rendano unico. Non si tratta solo di sapore, ma anche di una complessa esperienza sensoriale. I ricercatori hanno iniziato a sperimentare diverse combinazioni di ingredienti, ma i risultati iniziali non sono stati soddisfacenti. La semplice replicazione del rapporto tra grasso e fegato non bastava, e l’aggiunta di collagene portava a una consistenza gommosa, lontana dall’originale.

Il segreto della consistenza

Dopo numerosi tentativi, il team ha scoperto che il segreto della sensazione gustativa del foie gras risiede in un enzima che scinde i grassi prima di essere conservati nel fegato dell’animale. Per simulare questo processo chimico, i ricercatori hanno utilizzato la lipasi, un enzima derivato dalla Candida rugosa. Questa scoperta ha permesso di avvicinarsi notevolmente alla consistenza e al sapore del foie gras tradizionale, tanto che, secondo Vilgis, non c’è “praticamente alcuna differenza” rispetto alla produzione convenzionale.

Verso un futuro sostenibile

La “ricetta” sviluppata dal team è stata brevettata e ora i ricercatori sono in trattativa con il mercato per portare questo prodotto sugli scaffali. Questa innovazione non solo offre un’alternativa più etica al foie gras tradizionale, ma rappresenta anche un passo importante verso un futuro alimentare più sostenibile. Con l’aumento della consapevolezza riguardo al benessere animale, è probabile che sempre più consumatori siano interessati a prodotti che non comportano sofferenza per gli animali.