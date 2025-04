Ingredienti per le penne mantecate ai carciofi

Per preparare le penne mantecate ai carciofi, avrai bisogno di:

320 g di penne

4 carciofi

1 scalogno

2 cucchiai di olio d’oliva

6 cucchiai di grana grattugiato

Succo di mezzo limone

Sale e pepe q.b.

Acqua per il brodo

Preparazione del brodo di carciofi

Iniziamo con la preparazione del brodo, fondamentale per il successo di questo piatto. Mondate i carciofi, conservando la parte più tenera degli scarti. Immergete i carciofi in acqua acidulata con limone per evitare che anneriscano. Raccogliete gli scarti in una pentola a pressione, aggiungendo un litro d’acqua e un pizzico di sale. Cuocete per 5 minuti dal momento in cui inizia a fischiare. Filtrate il brodo e tenetelo da parte.

Preparazione delle penne mantecate

In una capiente casseruola, tritate finemente lo scalogno e rosolatelo con 2 cucchiai di olio d’oliva per circa un minuto. Aggiungete i carciofi affettati sottilmente e cuocete per un altro minuto. A questo punto, unite le penne e copritele a filo con il brodo filtrato. Portate a ebollizione e cuocete la pasta come se fosse un risotto, aggiungendo brodo man mano che viene assorbito. Questo metodo garantirà una pasta cremosa e saporita.

Finitura e servizio del piatto

Quando le penne sono al dente, mantecatele con 6 cucchiai di grana grattugiato e il succo di mezzo limone, regolando la quantità secondo il vostro gusto personale. Completate con una macinata di pepe fresco e servite subito, per gustare al meglio la cremosità e il sapore dei carciofi. Questo piatto è perfetto per una cena in famiglia o per sorprendere gli ospiti con un piatto semplice ma ricco di sapore.